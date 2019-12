Kiik: apteegireform oleks vajanud vaheetappe

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul olnuks apteegireformi puhul õige juba 2014. või 2015. aastal kehtestada selged vaheetapid.

Riigikogu liige Heljo Pikhof soovis tänases infotunnis Kiigelt teada, mida on praegune valitsus apteegireformi jõustamiseks teinud ja kuidas tagada, et ketiapteegid seadust täitma hakkaks.

Pikhof viitas, et apteegireformi ümberkorraldusteks on antud aega viis aastat ja tuleva aasta aprill pole mitte reformi alguse, vaid lõpu tähtaeg. Tema sõnul on suurem osa tööst tehtud, kuid apteekide müük ei edene, sest hulgimüüjad ei soovi neid käest anda. Pikhof soovis teada, kas vastab tõele kuuldus, et apteekide omandiõiguse üleminekuks on kavas anda rohkem aega kui 1. aprillini 2020.

Minister Kiik vastas, et aeglaste muutuste üks põhjus on olukord, kus kõigil turuosalistel on olnud võimalus tegutseda kehtiva turukorralduse tingimustes takistamatult nii kaua, kuni reformi tähtaeg kätte jõuab.

"Kindlasti tagantjärele tarkusena, mis tundub võib-olla nüüd isegi suisa loogiline, olnuks õige juba 2014–2015 aastal või hiljemalt eelmise parlamendi koosseisu jooksul kehtestada selged vaheetapid," ütles Kiik. Tema sõnul olnuks vaja kehtestada vahetähtajad, mis kuupäevaks muutuvad haruapteekide, millal suuremate linnade, keskmiste keskuste ja väiksemate kohtade apteekide omandisuhted.

Kiik kinnitas, et on ametis oldud kolmveerand aasta jooksul korduvalt kohtunud apteegireformi osapooltega.

"Oleme esitanud näiteks konkreetses töörühmas 16 erinevat ettepanekut laiemalt ravimitele, tarneraskuste leevendamisest kättesaadavuse parandamiseks, ka apteegireformi paremaks elluviimiseks," ütles Kiik. Ministri sõnul toetab ta etapikaupa lähenemist ja kirjalikud ettepanekud selle kohta jõuavad tänase päeva jooksul Riigikogu sotsiaalkomisjonile.

Sotsiaalminister Tanel Kiik vastas ka Helmen Küti küsimusele hoolduskindlustuse kohta.

Peaminister Jüri Ratas vastas Kaja Kallase küsimusele Eesti ja Soome suhete, Jevgeni Ossinovski ja Jaak Juske küsimustele riigi olukorra, Urve Tiiduse küsimusele sidusa ühiskonna, Riina Sikkuti küsimusele kujunenud olukorra ja Mart Võrklaeva küsimusele hariduse kohta.

Kaitseminister Jüri Luik vastas Johannes Kerdi küsimusele kaitsepoliitika, Heiki Kranichi küsimusele rahvusvahelise koostöö ja Siim Kallase küsimusele valitsuse tegevuse kohta.

