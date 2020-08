Kiik: kui nakatumine kasvab, tulevad piirangud

Järgmised kaks nädalat on Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult.

Sotsiaalminister Tanel Kiik nentis, et kui nakatumine kasvab, tulevad piirangud nagu kevadel. "Loodame, et me sinna ei jõua."

"Viimased nädalad on koroonaviirusesse haigestumine olnud kasvutrendis," nentis terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma. "Peamine kasvutrend tuleb Tartu kahe suurema kolde arvelt."

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 961 haigust COVID-19 põhjustava SARS-CoV-2 viiruse esmast testi, lisandus 22 positiivset testi tulemust. Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 8 positiivset tulemust Tartumaale (7 Tartu linna) ja 2 Raplamaale. Tartumaale laekunud 8 juhtumist oli 4 seotud Vabankiga ja 4 Naiiviga. 2 Raplamaa juhtumit on seotud Naiivi koldega. Korrigeeritud andmete järgi on hetkel Vabanki koldes 33 ja Naiivi koldes 15 nakatunut üle Eesti. 11 positiivse teadmata juhtumi puhul on tegemist meremeestega laevalt, kust eile 2 inimest juba hospitaliseeriti.

Üle-eestiliselt on nakatumisoht jätkuvalt madal

Härma sõnul on oluline rõhutada, et tegemist on piiratud kolletega, ning nakatumisahelad on Terviseametile teada. "Me teame, kuskohast nad on nakkuse saanud". Kui rääkida üle-eestilisest viiruseohust, siis see on Härma kinnitusel madal. "Tähelepanu tuleks suunata Tartule. Hetkel on meil ainult 2 teadmata nakkusallikaga inimest kõigi nakatunute seas," Rääkis Härma. "See viitab sellele, et üle-eestiliselt meil pole põhjust rääkida täiendavatest piirangutest."

Peamised sisse toodud juhud on Eestis endiselt Ukrainast ja Valgevenest. Maailmas on haigestumine Härma kinnitusel kasvutrendis ning ka Euroopas on märgatud kasvutrendi. "Euroopas on tegu mõningate suuremate kolletega ja nende arvelt on haigestumine kasvutrendis," selgitas Härma.

Eesti lähiriikides püsib nakatumine tema sõnul stabiilne. "Soomes on mõningad puhangud, mida sealne terviseamet hoolikalt jälgib. Lätis-Leedus on olukord stabiilne, kuigi Leedus on märgatud kerget tõusu kollete puhul," rääkis Härma. Rootsis ja Venemaal nakatumine langeb.

Tartus tuleks olla ettevaatlik

Terviseameti andmetel on eeskätt Tartu kollete puhul nakatunud ja nakkuse kandjad nooremad, alla 30aastased inimesed. "Soovitus inimestele, eeskätt Tartumaal, aga ka laiemalt: hoidume rahvarohketest kohtadest ja alkoholi liigtarbimisest klubides ja baarides," pani sotsiaalminister Tanel Kiik inimestele südamele. "See suvi on aeg, kus veeta aega vabas õhus, pereringis, see ei ole suvi, kus osaleda suurtel klubiüritustel."

Kiige hinnangul on olukord muutunud keerulisemaks ja muret tekitavamaks kui paari nädala eest. "On tehtud väga head tööd konkreetsete nakkuskollete, lähikontaktsete tuvastamiseks," rääkis Kiik. "Tartu olukord vajabki sellist igapäevast tegutsemist-toimetamist." Sotsiaalminister nentis, et kui nakatumine kasvab, tulevad piirangud nagu kevadel. "Loodame, et me sinna ei jõua."

Neljapäeval koguneb olukorda arutama ka valitsus ning Kiige sõnul tulevad kõne alla ka muu hulgas ka Rally Estonia ohutu korraldamisega seotud küsimused. "Siin kehtib sarnane loogika: meil tuleb järgmise paari nädalaga saada viiruse levik Eestis kontrolli alla," ütles Kiik.

Laiendatakse testimisvõimalusi

Seoses viiruse leviku kasvuga on terviseamet sel nädalal taas oma erameditsiini partnerite abil tõstnud testimise võimekust. Seetõttu toimuvad saatekirjaga testitavatele Tartus, Narvas ja Pärnus testimiskohtades muudatused. Uued asukohad võimaldavad privaatsemalt rohkematel inimestel koroonaviiruse SARS-CoV-2 ninaneelu proove anda.

Alates neljapäevast liigub Narvas proovivõtmine SYNLABi labori ruumidest ära, aadressile Joala 20, kus hakkavad proove võtma Corrigo proovivõtjad. Pärnus saab alates reedest saatekirjaga ninaneelu proovi anda SYNLABi siseruumide asemel Qvalitas Arstikeskuse abil Naisteranna parklas, asukoht Rannapark P1 parkla. Tartus on veel kuni järgmise nädala alguseni testimine Ihaste 7 aadressil, järgmisel nädalal saab olema Qvalitase meditsiinipersonaliga mehitatud testimistelk Kalda tee 5 parklas.

Tartus ja Pärnus saab testi anda nüüd nii autost kui jala saabudes. Kõiki, kes soovivad testida Tartus, Narvas või Pärnus teavitab uuest kohast SYNLABi ja Medicumi poolt sisse seatud koroonatestimise kõnekeskus.

Järgmised kaks nädalat on terviseameti hinnangul Eestis see kriitiline aeg, mille jooksul on meil võimalik need puhangud kontrolli alla saada, juhul kui me kõik käitume vastutustundlikult. Kõige efektiivsem meede nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine. Rahvarohketes kohtades ja eriti siseruumides, kus ei ole võimalik teiste inimestega distantsi hoida on soovitav kanda ka maski. Kinniseid rahvarohkeid kohti võiks võimalusel vältida. Haigena tuleb püsida kodus, seda ka kergete sümptomitega. Mistahes haigussümptomitega tuleks kahtlustada koroonat ja võta ühendust oma perearstiga. Perearstidele on antud juhised kõik COVID-19 kahtlased saata testimisele.

Kolmapäeva hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 9 inimest, juhitaval hingamisel on 1 patsient. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 63 inimese elu. Tänaseks on haiglates lõpetatud 394 COVID-19 haigusjuhtumit 381 inimesega.

Kolmapäevase seisuga on tervenenud 1 948 inimest. Neist 1 475 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,7%), 473 inimese puhul (24,3%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 121 tuhat esmast testi, nendest 2113 ehk 1,7 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.