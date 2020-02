Kiik: pensionireformi osas tuleb tõenäoliselt otsus riigikohtust

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles kolmapäeval riigikogu infotunnis, et tõenäoliselt langetab presidendi poolt välja kuulutamata jäetud pensionireformi osas lõpliku otsuse riigikohus.

Kiige sõnul on valitsuskoalitsioon juba mõned korrad arutanud presidendi seisukohti pensionireformi asjus, kuid lõplike otsuseid veel pole langetatud ning arutelud koalitsioonis lähiajal veel jätkuvad.

Siiski on Kiige sõnul küllalt suur tõenäosus, et lõpliku hinnangu küsimusele annab riigkohus, mis on kindlasti kõigi osapoolte jaoks autoriteetne institutsioon. "Meie kõigi huvi on, et pensionisüsteem oleks jätkusuutlik," lisas Kiik.

President Kersti Kaljulaid jättis 7. veebruaril teise pensionisamba reformi seaduse välja kuulutamata, sest leidis selles hulga vastuolusid põhiseadusega.

Kaljulaidi hinnangul riivab niinimetatud pensionireformi seadus ebaproportsionaalselt inimeste põhiõigusi ning on mitmes osas vastuolus nii põhiseaduses toodud õigusriigi ja sotsiaalriigi kui ka õigustatud ootuse põhimõtetega.

Kuna president seadust välja ei kuulutanud, siis läheb eelnõu tagasi riigikogusse. Seejärel jõuab see taas presidendi lauale. Kui Kaljulaid leiab ka teist korda, et pensionireformi eelnõu on põhiseadusega vastuolus, siis läheb vaidlus riigikohtusse.

Valitsuse soov on jõustada pensionireform järgmise aasta jaanuaris. Nii oleksid esimesed väljamaksed pensioni teisest sambast väljujatele juba 2021. aasta septembris ehk vahetult enne kohalike omavalitsuste valimisi.