Kiik: praegu on vara taas rakendada üleriiklikke piiranguid

"Üleskutse kõigile inimestele, et kui me ei soovi selliseid piiranguid nagu meil olid kevadel, tuleb isiklik vastutus võtta ja reeglitest kinni pidada," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Üle riigi pole me viiruse leviku mõttes ohtlikus olukorras, kuid lähinädalad näitavad, kas saame regioonis viiruskolde kontrolli alla."

"Üleskutse kõigile inimestele, et kui me ei soovi selliseid piiranguid nagu meil olid kevadel, tuleb isiklik vastutus võtta ja reeglitest kinni pidada," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Üle riigi pole me viiruse leviku mõttes ohtlikus olukorras, kuid lähinädalad näitavad, kas saame regioonis viiruskolde kontrolli alla."

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et riik on valmis koroonaviirusega seotud reeglitest kinnipidamise üle järelevalvet tõhustama, samas on veel vara rakendada üleriiklikke piiranguid, vahendas BNS.

"Kahjuks on haigus Eestis tõusuteel ja probleemiks pole piirangud või meetmed, vaid nende täitmine. Kui riik on kehtestanud eneseisolatsiooni reegli välismaalt saabujatele, siis tegemist pole soovitusega, vaid kohustusega," ütles Kiik.

Ta rõhutas, et kui saab selgeks, et sellest kohustusest kinnipidamisega on jätkuvalt probleeme, tuleb järelevalvet tõhustada. "Üleskutse kõigile inimestele, et kui me ei soovi selliseid piiranguid nagu meil olid kevadel, tuleb isiklik vastutus võtta ja reeglitest kinni pidada," ütles Kiik.

Tema sõnul on viimastel nädalatel nakatunutest üle poole Tartust ja Tartumaalt, mis tähendab, et tegemist on regionaalse koldega. "Sarnased olukorrad on ka Baltimaades ja Soomes, kus enamus piirkondi on viiruseset puhtad," märkis Kiik.

Tema sõnul praegu vaja viiruskoldes kohapeal tegutsemist ning on vara taas rakendada üleriiklikke piiranguid. "Üle riigi pole me viiruse leviku mõttes ohtlikus olukorras, kuid lähinädalad näitavad, kas saame regioonis viiruskolde kontrolli alla," ütles Kiik.