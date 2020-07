Kiik: sotsiaalministeerium maksab vaidlusalused toetused ise välja

"Otsustasime, et me ei pane Riigi Tugiteenuste Keskust olukorda, kus ta peab otsustama, millise ministri sõna maksab või milline õiguslik analüüs on õigem," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik, lisades, et ministeerium lõpetab koostöö hasartmängumaksust toetuse eraldamiseks RTK-ga ning toob vaidlusaluste toetuste korraldamise taas sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse.

"Otsustasime, et me ei pane Riigi Tugiteenuste Keskust olukorda, kus ta peab otsustama, millise ministri sõna maksab või milline õiguslik analüüs on õigem," rääkis sotsiaalminister Tanel Kiik, lisades, et ministeerium lõpetab koostöö hasartmängumaksust toetuse eraldamiseks RTK-ga ning toob vaidlusaluste toetuste korraldamise taas sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse.

Kiik märkis, et rahandusministeeriumi otsusel rahastuseta jäänud 13 MTÜ-d saavad lähematel tööpäevadel ning ka edaspidi rahastuse otse sotsiaalministeeriumist.

Sotsiaalministeeriumi strateegilistele partneritele hasartmängumaksust maksete peatamiseks Kiige hinnangul õiguslikku alust ei ole ning sellise hinnangu on andnud seitsme riigiasutuse juristid, ühtlasi on seda kinnitanud ka justiitsministeeriumi õiguslik analüüs.

Toetamine peab jätkuma ka edaspidi

"Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö RTK-ga, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel," ütles Kiik. "Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sealhulas eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi."

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed. "Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel," ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Sotsiaalministeeriumi strateegilised partnerid on SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, Eesti Punane Rist, SA Väärtustades Elu, Lastekaitse Liit, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, SA Eesti Inimõiguste Keskus, MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, Eesti Lasterikaste Perede Liit, SA Eesti-Hollandi Heategevusfond, Eesti Pensionäride Ühenduste Liit, Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA.

Kiik lisas, et maksete MTÜ-le jõudmine on lähemate tööpäevade küsimus. "Tegutseme edasi vastavalt senistele projektitaotlustele ja leiame vajadusel katteallikad sotsiaalministeeriumi eelarverealt," märkis Kiik.

Kokkulepe lepingu muutmiseks olemas

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse kinnitas, et RTK-ga on põhimõtteline kokkulepe lepingu muutmiseks olemas. "Olen saanud kinnituse RKT juhilt Tarmo Leppojalt, et lepingumuudatused võime allkirjastada ka täna," rääkis Kuuse ja kinnitas, et hiljemalt esmaspäevaks on lepingumuudatused allkirjastatud. "Meie oma lubadustest peame kinni, küllap ka teised."

Praeguse seisuga on kõikidele strateegilistele partneritele makstud toetust summas 2 771 268,8 eurot.

Juulikuised maksed lähevad sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul veel hasartmängumaksu arvelt, kuid edaspidi otsitakse uued katteallikad. "Oleme olnud siin riigikontrolliga küll eriarvamusel, aga olen kinnitanud, et oleme valmis edaspidi taktikat muutma selleks, et vältida õigusselgusetuse küsimust. Mis puudutab juulikuu makset, siis esmasel hinnangul teeme planeeritud vahenditest," rääkis Kiik, kelle sõnul on katteallikast olulisem, et organisatsioonid saavad raha kätte ja oma tegevust jätkata.

Neljanda kvartali makse on Kiige kinnitusel igati jõukohane teha ka sotsiaalministeeriumi eelarvelt. "Mis edasi, on arutelukoht, kuna kuluga pole 2021 riigieelarves arvestatud."

Rahandusministeeriumi poolse maksete peatamise pärast pole Kiige kinnitusel plaanis kohtusse pöörduda. "Juriidiline vaidlus tooks meile võidu, aga meil pole soovi ega vajadust protsessi venitada," leidis Kiik. "Märksa mõistlikum ja kiirem on tuua tegutsemine sotsiaalministeeriumi alla ja leida katteallikaid ministeeriumi eelarveridadest, et mitte panna organisatsioone olukorda, kus nad peavad ootama õigusliku vaidluse lõpplahendust."

Hasartmängumaksu toel rahastab sotsiaalministeerium kokku 13 strateegilise partneri tegevusi.

Toetuse saaja Toetuse osa Elluviimisperiood MTÜ Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus 560 000,00 01.01.2020-31.12.2023 Eesti Punane Rist 2 800 000,00 01.01.2020-31.12.2023 Sihtasutus Eesti-Hollandi Heategevusfond 400 000,00 01.01.2020-31.12.2023 Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus 215 000,00 01.01.2020-31.12.2021 Eesti Naisteühenduse Ümarlaua Sihtasutus 135 000,00 01.01.2020-31.03.2022 Eesti Pensionäride Ühenduste Liit 175 000,00 20.01.2020-31.03.2022 Lastekaitse Liit 740 000,00 01.01.2020-31.12.2022 Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut 400 000,00 01.01.2020-31.12.2021 SA Eesti Puuetega Inimeste Fond 3 600 000,00 01.01.2020-31.03.2023 MTÜ Kuldne Liiga 230 000,00 01.01.2020-31.03.2022 Sihtasutus Väärtustades Elu 760 000,00 01.01.2020-31.12.2022 Sihtasutus Eesti Inimõiguste Keskus 385 400,00 01.01.2020-31.12.2021 Sihtasutus Väärtustades Elu 490 000,00 01.02.2020-31.04.2023 Eesti Lasterikaste Perede Liit 310 000,00 01.02.2020-31.01.2022

