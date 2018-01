Kindlustaja: aasta alguses kasvab sporditraumade arv

Kindlustusfirmade statistikast nähtub, et sageli kasvab aasta alguses sporditraumade arv.

Uue aasta saabudes antakse endale tihti lubadus, et hakatakse aktiivsemalt spordiga tegelema. Liiga järsk ja intensiivne tervisespordiga alustamine võib aga põhjustada vigastusi, millest taastumine võtab aega. Iga aasta esimestel kuudel kajastub aktiivsem spordiga alustamine ka If Kindlustuse kahjustatistikas. Sportimisega seotud õnnetuste arv kasvab jaanuarist, sagedased sporditraumad on lihaste ja kõõlustevenitused ja rebendid, vahendas BNS.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on võimalik pärast aastavahetust märgata paljudes spordiklubides rohkem rahvast ja kergliiklusteedel tihedamat liikumist, sest inimesed alustatavad mõne uue harrastusega. „Aktiivne liikumine on muidugi väga tervitatav. Siiski tuletame meelde, et liiga äkiline spordiga alustamine ja õhinaga valesti valitud koormused ei ole hea lahendus. Seda näitab ka meie statistika. Eriti siis, kui inimene ei ole pikalt olnud aktiivse eluviisiga, võib suveks kiiresti vormi saamise hind olla kahjuks päris kõrge. Andke oma kehale aega uue spordiharrastusega harjumiseks ja vaadake üle oma argirutiin, et seda enda kasuks aktiivsemalt tööle panna,“ ütles Puna.

Kindlustaja soovitab alusta treeningutega mõõdukalt ja sujuvalt. "Anna kehale aega harjuda, et tekiks regulaarse treenimise harjumus. Alusta jõukohaste koormustega. Veendu, et sooritad harjutusi õigesti. Enne intensiivsemat treeningut tee piisavalt soojendusharjutusi ja treeningu lõppedes venitusharjutusi, et lihased jõuaksid taastuda. Õues sportides ole ettevaatlik, sest talvel juhtub palju õnnetusi libedatel teedel kukkudes," märkis kindlustaja.