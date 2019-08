Kindlustaja: äikesetormid on olnud sel suvel halastamatud

"Kahjude arv ning hüvitiste summa on võrreldes 2018. aastaga ületatud mitmekordselt. Kõige rohkem tuleb jätkuvalt hüvitada kahjustada saanud digibokse, ruutereid, televiisoreid ja muud kodutehnikat," rääkis Seesami tootejuht Dagmar Gilden.

Suvi ei ole Eestis üksnes levinuim aeg puhkusteks, vaid ka kõrghooaeg laastavateks äikesetormideks, mis igal aastal kärsatavad läbi tuhandete eurode väärtuses koduelektroonikat, halvavad sideteenused ning on süüdi ka purustustes ja põlengutes. Äikesetormide tugevus ja tihedus sõltub aastast, kuid kindel on see, et Eesti suvi neist puutumata ei jää.

Gildeni sõnul on sel aastal äike jõudnud juba palju pahandust teha. "Kahjude arv ning hüvitiste summa on võrreldes 2018. aastaga ületatud mitmekordselt. Kõige rohkem tuleb jätkuvalt hüvitada kahjustada saanud digibokse, ruutereid, televiisoreid ja muud kodutehnikat. Samuti saavad kahjustada elektrijuhtmed ja erinevate seadmete juhtpaneelid ning seadmed ise," rääkis Seesami esindaja.

Äike on sel aastal kahel korral ka majja sisse löönud. Ühel juhul abihoonesse, mis hävis täielikult ning teisel juhul eluhoone korstnasse nii, et korstnast tuli tükk ära, toa seintele jäid tahmased jäljed ning digiboks, seinakontaktid ja juhtmed põlesid. Praeguseks küündivad kahjusummad Seesamis 50 000 euroni, kuid kindlutaja sõnul suureneb see summa tunduvalt, sest mitmete kahjude suurused on veel täpsustamisel.

"Kahjuks näeme oma töös, et lausa pooled õnnetustest saaksid ka olemata olla, kui vaid inimesed oleksid teadlikumad ning ohutusabinõusid ka praktikas rakendaksid. Peamiselt siiski ei usuta, et inimeste endi või nende varaga midagi juhtuda võiks," rääkis Gilden.

Et äikeselisteks päevadeks täielikult valmis olla ja vähendada kahjude hulka, pani Seesami esindaja kokku kasulikud juhtnöörid:

Vaata, et nii kodus kui ka suvilas oleks korrektselt paigaldatud piksevarras ning elektriseademete kaitsmiseks paigaldatud piksevoolukaitse.

Vesi on väga hea elektrijuht, mistõttu tuleks äikesetormi lähenedes veekogust väljuda ning kindlasti mitte ujuma minna enne äikese möödumist. Veel ei ole äikesetormi ajal soovitatav vanni ega duši alla minna.

Tormituuled võivad räsida puid ja kukkuvad oksad kahjustada nii katust kui ka hoovis parkivaid autosid. Seetõttu peab igal aastal üle kontrollima maja ümbruses asuvad puud ning vajadusel pehkinud notid ja vanad oksad eemaldama, et need kahjustusi ei saaks põhjustada.

Kuna äike on peamine süüdlane elektrikatkestustes, mis omakorda kodutehnikat kahjustavad, peaks soojal suvepäeval tööle või nädalavahetuseks maale sõites ühendama vooluvõrgust lahti kõik elektriseadmed ja kaablid. Need peaks lahti ühendama just seinakontaktist, sest sealsed kaablid võivad äikese korral ikka kahjustada saada. Kindlasti tuleks vanemate majade vooluvõrk lasta spetsialistidel üle kontrollida, sest tihti on see maandamata.

Veendu oma kodukindlustuse lepingut tähelepanelikult lugedes, et oleksid võimalike äikesekahjude vastu kindlustatud. Uuri, kas sul on õigus saada hüvitist ka juhul, kui pikselöögist tingitud ülepinge tõttu elektroonikaseadmed rikki lähevad või kasutuskõlbmatuks muutuvad. Paljud kindlustuspaketid ei hõlma koduse vara kindlustust, kuid lepingu tingimustega tutvutakse sageli alles siis, kui on juba hilja.

Äikese ajal on tark hoiduda betoonseinadest või -põrandatest, mida läbivad metalljuhtmed ja -konstruktsioonid on head elektrijuhid. Eriti ohtlikud on märg maapind ja niisked betoonpinnad, mistõttu peaks keldris või garaažis äikesetormi ajal kindlasti kandma jalanõusid.