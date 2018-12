Kingitus kõige rikkamatele

Arenenud tööstusriikide ühenduse OECD hiljutisest raportist, mida vahendas BNS, selgus taas, et varamaksude panus Eesti riigieelarvesse ja majandusse laiemalt on suhteliselt marginaalne ehk ühenduse madalaim.

Eestis moodustasid varamaksud 2017. aastal 0,2% SKT-st. Tagantpoolt järgnesid 0,3%-ga Mehhiko ning 0,4%-ga Leedu. Ülekaalukalt kõrgeim on see näitaja Taanis, kus suhe SKT-sse ulatub 29,1%-ni, OECD keskmine on 1,9%. Varamaksude kehtestamist soovitas OECD Eestile juba 2011-2012. a.

Väärib märkimist, et omandimaksud on teistes riikides üldiselt tõusnud, Eestis aga langenud. Arutlused auto-, kinnisvara-, luksus- või pärandimaksu teemadel on arutlusteks jäänudki. Varamaksu pooldajana on Reformierakonna pealiiniga vastuollu läinud ka oravate sisuline juht Siim Kallas.