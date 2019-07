Kingo: linnahalli rahastamist tuleb analüüsida

"Et olla kindlad selle raha õiges paigutamises, tuleb analüüsida, millised Linnahalli tegevused ja kui suures osas oleksid majanduslikud ning millised mittemajanduslikud," rääkis väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo.

Kingo andis eile valitsuskabinetile ülevaate plaanist rekonstrueerida Tallinna linnahall multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks, vahendas BNS. Tema hinnangul tuleb raha õigeks paigutamiseks linnahalli tegevusi ja kultuuriürituste mahtu analüüsida.

Vastavalt riigi eelarvestrateegiale aastateks 2020–2023 otsustas valitsus investeerida Eesti kui konverentsiturismi sihtkoha arendamiseks kogusummas 40 miljonit eurot Tallinna linnahalli rekonstrueerimiseks multifunktsionaalseks kultuuri- ja konverentsikeskuseks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM).

"Selles küsimuses konsulteerime praegu Euroopa Komisjoniga ning sügiseks loodame sealt saada ammendavad vastused," lisas ta.

Samuti andis minister valitsuskabinetile ülevaate riiklikust tehisintellekti alasest ehk krattide tegevuskavast aastatel 2019–2021.

"Valitsus on võtnud ambitsioonika plaani liikuda tehisintellekti kasutavate riiklike teenustega kiirelt edasi. Avalikus sektoris on praegu kasutusel 19 kratti ehk tehisintellekti kasutavat lahendust, järgmise aasta jooksul on plaan see number kasvatada 50-ni," ütles Kingo.