Kinni peetud laevakapten saab naasta kodumaale

Väidetava röövpüügi eest Läänemerel Vene ametivõimude poolt kinni peetud Eesti meeskonnaga Soome kalalaeva Roxen kaptenil Rezo Kimmelil avaneb võimalus naasta kodumaale, kinnitas täna välisminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu sõnul on Eesti välisministeeriumil teave, et Vene uurija on muutnud kapteni osas kehtestatud tõkendit ning kaptenil on võimalus tulla Eestisse, küll siiski kohustusega kutse esitamisel naasta Venemaale uurija juurde või kohtusse.

Reinsalu sõnul plaanibki kapten välisministeeriumi andmetel juba lähiajal Eestisse naasta ja Eesti diplomaadid osutavad talle vajadusel abi.

Välisministeeriumi asekantsler on kaasuse asjus kohtunud ka Vene suursaadikga, samuti on Eesti pool teinud koostööd kinnipeetud laeva lipuriigi Soome välisministeeriumiga. "Olen tänulik nendele Eesti ametnikele, kes on tõsiselt panustanud konsulaarabi andmisse," lisas Reinsalu.

Röövpüügi eest Läänemerel kinni peetud Eesti meeskonnaga Soome kalalaeva Roxen kapteni tõkendmeede riigist mitte lahkumise kohta tühistati, ütles tema advokaat Igor Voskoboinik teisipäeval Interfaxile.

"Uurimisorganid tühistasid röövpüügi kriminaalasjas riigist mittelahkumise tõkendmeetme. Laeva kapten, Eesti kodanik Rezo Kimmel võib Venemaalt lahkuda, kuid peab naasma Kaliningradi kohtuistungitele," ütles advokaat. Lähimad istungid peetakse augustis.

Venemaa Kaliningradi oblasti prokuratuur esitas kalatraaleri Roxen eestlasest kaptenile röövpüügi eest 50 miljoni rublase tsiviilhagi, edastas möödunud reedel ametkonna pressiteenistus.

Vene piirivalve versiooni järgi püüdis Roxen kala tahtlikult Vene majandusvööndis, kuid seda Eesti kapten eitab. Tema kinnitusel püüdsid nad kala Vene vööndis kogemata, sest navigatsioonivahend oli rikkis: traal oli neil sisse lastud rahvusvahelistes vetes ning seadmed ei näidanud, et nad olid traalimise ajal sisenenud Venemaa majandusvetesse.