Kinnisvaraekspert: tulevikus saavad koolidest vanadekodud

Euroopa Komisjoni rahvastikuprognoosi kohaselt kasvab üle 65-aastaste osakaal rahvastikus järgmistel kümnenditel hüppeliselt. Vahteri sõnul mõjutab see trend ka kinnisvaraturgu – noortele peredele mõeldud elamute kõrvale juba kerkivad seenioride majad ja koolidest võivad saada vanadekodud.

Martin Vahteri kinnitusel on Soomes levinud seenioride majad, kus on väikesed korterid ning ühisruumid, toitlustus ning ka meditsiiniabi. "Kõik on tsentraalselt organiseeritud ja kuna teenuste kulu jagatakse inimeste vahel ära, siis on see ka mõistliku hinnaga," rääkis Vahter.

"Sellised korter-vanadekodud on inimlik viis vanaduspõlve veetmiseks. Inimesel on oma tuba ja luba, aga samas tagatakse esmavajalikud tugiteenused," lisas Vahter.

"Tallinna Linn ehitab sarnast tüüpi 80-korteriga seenioride elamut Põhja-Tallinna. Kindlasti ei jää see ainsaks ning sellised elamud jõuavad varsti ka kinnisvaraarendajate huviorbiiti. Eks arendajad peavad juba praegu vananeva ühiskonnaga arvestama, näiteks kolmekorruselises uues majas on lift juba reegel, mitte erand," ütles Vahter.

1Partneri juhi sõnul on ka paljude Eesti pensionäride või nende laste rahalised võimalused kasvanud. "Iseseisvusaastatega on tekkinud jõukamad põlved, kes on elu jooksul kinnisvara või vahendeid kogunud ja valmis senise kodu eale sobivama vastu vahetama, " ütles Vahter.

Euroopa Komisjoni rahvastikuprognoosi kohaselt moodustavad praeguste sündimus- ja rändetrendide püsimisel 2060. aastal üle 65-aastased ELi rahvastikust 32 protsenti, mis on üle kümne protsendipunkti võrra enam kui praegu.

"Sellises kasvutempos peame varsti mitte ühe maja, vaid linnaosade kaupa vanuritele sobivaid elamispindasid rajama või kohandama. Võimalus on selliseid kommuune ka rajada Tallinnast välja, kus enamus linnasid-asulaid on väheneva rahvastikuga. Pensionäride asulad loovad omakorda selliste kommuunide teenindamiseks töökohti," kommenteeris Vahter.

"Paratamatult muutub tulevikus ka praeguste populaarsete ja elujõuliste elurajoonide elanikkonna struktuur. Peetrisse ehitatakse kolmandat kooli, Viimsis on neid juba kuus. Kui lapsed suureks kasvavad, siis polegi üldse utoopiline, et vananeva ühiskonna tulemusena saavad tulevikus paljudest koolidest vanadekodud," ütles Vahter.