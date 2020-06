"Tehingute arv taastus tänavuse aprilliga võrreldes kõige kiiremini Tallinnas, kus kasv mais oli juba 15 protsenti. Aprilliga võrreldes langes Vilniuse korteritehingute arv mais 19 ning Riias kolm protsenti," selgitas 1Partner Kinnisvaragrupi juht Martin Vahter.

Võrreldes eelmise aasta mai kuuga kukkusid kõigi Balti riikide pealinnade korteritehingute arvud vähemalt kolmandiku, ent kinnisvarafirma 1Partneri hinnangul on Tallinn teiste Baltikumi pealinnadega võrreldes paremas seisus, vahendas BNS.

Võrreldes eelmise aasta sama ajaga langes korteritehingute arv tänavu mais kõige rohkem ehk 43 protsenti Riias. Tallinnas ja Vilniuses tehti 36 protsenti vähem tehinguid.

1Partner Kinnisvaragrupi juhi Martin Vahteri sõnul on kõigis kolmes riigis sarnased trendid. "Tehingute arv taastus tänavuse aprilliga võrreldes kõige kiiremini Tallinnas, kus kasv mais oli juba 15 protsenti. Aprilliga võrreldes langes Vilniuse korteritehingute arv mais 19 ning Riias kolm protsenti," märkis Vahter.

Vahteri sõnul tõusid maikuus Tallinnas ja Riias korteri ruutmeetri hinnad veidi, kuid see peegeldab tema hinnangul pigem varem kokku lepitud tehinguid. "Samas on selge, et praegu müüjad hinnast suurt alla lasta ei taha. Kel pole just vaja kiirelt ja soodsalt müüa, see seda ka ei tee," lisas ta.

1Partner Läti juhatuse liikme Aigars Zariņši sõnul on tehingute arv Riias kaks kuud samal tasemel püsinud, sest inimesed lükkasid viiruse tõttu edasi nii ostu- kui ka müügiotsuse.

"Müügipakkumiste arv kahanes viiendiku, kuid hinnad jäid samale tasemele. Reaalne COVID-19 mõju jõuab Riia kinnisvaraturule sügiseks," prognoosis Zariņš.

1Partner Leedu hindamisgrupi juhi Augustas Jagusinskise sõnul mõjutasid karantiinimeeleolud selgelt Vilniuse turgu ning nõudlus oli madal. "Samas tundub, et Leedu inimeste meeleolu ja kindlustunne on paranemas. Rohkem käiakse kortereid vaatamas, pankade laenupoliitika on võrreldes märtsi ja aprilliga natuke leebemaks muutunud," lisas Jagusinskis.