Kinos Sõprus toimuvad seenioride kinoseansid

Kinos Sõprus toimuvad jätkuvalt seansid, kuhu oodatakse seenioridest filmihuvilisi. Seanssidel pakub kino kohvi, teed ja küpsiseid. Enne igat seanssi toimub loos, kus loositakse välja kinkekaarte kinno Sõprus.

Sõbralik hind seenioridele 3€!

Templikaardiga iga kuues seanss tasuta! Templikaardi saab kino kassast.

Uus aasta algab eriti tugevate väärtfilmidega, kõik kaasaja silmapaistvatelt autoritelt. Esimesena on ekraanil 7. jaanuaril kell 12 linateos 1913. aasta Budapestist – "Loojang". Teiseks 21. jaanuaril kell 12 tragikomöödia eesti esimesest filmimehest "Johannes Pääsukese tõeline elu". Veebruari esimeseks filmiks kaunis ja karge "Külm sõda" 4. veebruaril kell 12. Ning veebruarikuu lõpetab poeetiline "Rändlinnud, mis on ekraanil 18. veebruaril kell 12.

7. jaanuaril kell 12 "Loojang" (Ungari, Prantsusmaa 2018)

Õuel on muretu 1913. aasta, Budapest on maailma juhtiva suurriigi liitpealinn, majandus kasvab ja moes on laiad peenepitsilised daamikübarad. Kõige kuulsam ja nooblim Leiteri kübaratöökoda valmistub tähistama oma kolmekümnendat tegutsemisaastat. Ootamatult astub kontorisse keegi Iris Leiter, kes esitleb end äri asutajate tütrena, kes segastel asjaoludel hukkusid. Uuele omanikule taoline ootamatu sissetung ei meeldi ning ta püüab Iirisest lahti saada. Kuigi ekraanilt õhkub tõelist belle epoque’i, peeneid kostüüme, šampust ja suurejoonelisi pidusid, on taustal pidevalt mingi üha üles keriv ärevus ja õhupuudus.

Film linastub ungari keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.

21. jaanuaril kell 12 "Johannes Pääsukese tõeline elu" (Eesti, 2019)

Teie ees on seikluslik tragikomöödia eesti esimesest filmimehest Johannes Pääsukesest (Ott Sepp) ja tema püüdlustest filmikaameraga ringi rännates õnne leida. Koos hea sõbra Volteriga (Märt Avandi) veedab lennuka jutuga elukunstnik Pääsuke 1912. aasta palaval suvel ühe uskumatu nädala Setumaal.

Sellesse mahub naeru, nuttu, napsu, romantikat ja kõike muud, mis käib kaasas ühe 21-aastase tuulepeaga, kel kombeks esmalt tegutseda ja alles seejärel mõelda. Arhiivis on sellest retkest säilinud kõigest 7 minutit materjali, aga mis toimus veel siis, kui kaamera ei käinud?

Film linastub eesti keeles

4. veebruaril kell 12 "Külm sõda" (Poola, 2018)

Wiktor on helilooja. Zula on palju noorem, särtsakas ja optimistlik tüdruk. Neiut iseloomustab näiteks see, kuidas ta jutustab oma minevikust: isa ajas mind kogemata emaga sassi ja ma pidin talle noa abil selgitama tema eksitust. Wiktor tahab emigreeruda Läände, Zula on rahul oma kodumaaga. See on kahe inimese piiritu armastuse lugu, millel on siiski raamid – stalinism, sula, külm sõda, raudne eesriie. Kaks armastavat inimest ei saa olla teineteiseta ja samas ei oska olla koos. Oscariga pärjatud Pawel Pawlikowski („Ida”) toonitab, et ta pole elukutseline režissöör ja sõnab, et teeb filme ainult sellest, mis parasjagu on talle huvitav, mitte aga vajadusest olla edukas. 60-aastane režissöör tahab filmiga mõista, milline oli tema enda vanemate, isa ja ema armastus.

Film linastub poola ja prantsuse keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega

18. veebruaril kell 12 "Rändlinnud"

"Rändlindude" käivitavaks jõuks on filmitegijate südamevalu põlisrahva saatuse pärast. Seekord on nad mustvalge pildikeele asemel valinud kõnelemiseks värvid, mis kõrbese maastiku taustal erksana särada saavad. Haarav saaga on jaotatud nn viieks lauluks aastatest 1968–1980 Guajira piirkonnas Colombia põhjaosas, mis on isikupärast keelt ja kultuuri kandva vajuu rahva kodu, ning jälgib Colombia ühiskonda laastanud narkokaubanduse sündi. Hüljates liigagi tuttavlikud gangsterfilmi klišeed, peegeldab film laiemas plaanis kogu riigi mässulist ajalugu, tehes seda osavalt balansseerides vajuude jutuvestmise traditsioonide ning krimifilmi ja vesterni žanrite vahel.

Film linastub hispaania ja inglise keeles, eesti- ja venekeelsete subtiitritega.