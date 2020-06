"Kõige raskem on joomise maha jätmise juures see, et meie kultuur on alkoholismist nii läbi imbunud, et me ei saa isegi aru, kui abitult me selle harjumuse küljes tegelikult ripume," ütles kirjanik Sass Henno, et jaanipäeval tuleks alkoholist hoiduda.

Kuidas näevad välja sinu traditsioonilised jaanipäevad ja kas sel aastal erineb kuidagi pühade pidamine eelmistest aastatest?

Ma olen elus rohkem paar päeva varasema suvise pööripäeva tähtistaja kui jaanipäeva tähistaja olnud. Jaanipäeviti olen viimastel aastatel lapsega maal olnud ja eks nii läheb ka sel aastal. Traditsiooniks on seda palju nimetada, aga mingit rutiinid ikka on kujunenud. Paneme kevadtööde käigus kogutud lõkkematerjalile tule otsa, suitsutame kala ja oleme kaua üleval. Ma küll unistasin ühe vana traditsiooni taaselustamisest, aga hetkel on see mõte ametnike töölaual takerdunud, aga eks ma väikest viisi ajan seda ikka edasi. Vanasti oli Pärnu jahtklubi purjetajatel komme jaanituld käia Sorgu saarel tegemas. See on üks väike 5ha suurune laid, keset Pärnu lahte. Praegu on seal küll linnurahu, aga tegin Keskkonnaametile ettepaneku seda perioodi lühendada, et purjetajate jaanitraditsioon uuesti ellu kutsuda.

Aastatega on selle laiu enda alla võtnud kormoranid, kes on sealt välja tõrjunud mitmeid teisi linnuliike, peaksime uurima, kuidas seda kaitsekava kaasajastada, nii et linnud saaks elada ja Sorgu endise nimega Sorkholm saaks inimeste jaoks ka oma tähenduse tagasi. Seitsmekümnendal elas seal ka majakavaht, kelle perre sündis saarel isegi üks laps. Tänaseks on hooned seal väga halvas seisus ja üldsegi vist Veeteede ameti käsutuses. Eks näis mis sellest saab, ehk järgmiste Jaanide ajal saan teile juba hoopis põnevama intervjuu anda.

Kas koroonaepideemia on seda kuidagi muutnud?

Minu plaane ta kuidagi ei muuda, kuna ma eelistan suurtele massiüritustele alati oma lähimat ja väikest seltskonda.

Jaanipäev on teatavasti püha, kus eestlased tarbivad suurtes kogustes alkoholi, kuna sina ei ole vist juba aastaid alkoholi joonud, siis oskad äkki välja tuua mis võiksid olla alternatiivid, kuidas inimesed võiksid neid pühi alkoholitarbimisest mujale suunata?

Selle intervjuu andmise hetkel olen 936 päeva ilma alkoholita hakkama saanud tõesti. Sügisel saab kolm aastat, nii et võin juba selle kogemuse pinnalt nõuandeid jagada küll. Kõige raskem on joomise maha jätmise juures see, et meie kultuur on alkoholismist nii läbi imbunud, et me ei saa isegi aru, kui abitult me selle harjumuse küljes tegelikult ripume. Joomine on ju lõbus, see on meie teadvuses võrduma pandud enda vabana tundmise, pulli tegemise, sõpradega koosolemise ja muude toredate asjadega – tegelikult me pole aga muud, kui sõltlased, kes on harjutanud oma hea tunde hormooni, dopamiini, talituse promilli saatel ajutist rõõmu tundma. No ja lisaks see sotsiaalne surve, et oma sõbrad, lähedased ja tuttavad ei tee nalja joomarluse üle vaid pigem nende üle, kes juua ei viitsi. Ma õpetan teile ruttu mõned nipid, millega alkoholist loobumine jaanipäeval nii raske ei olegi.

Kirjanik Sass Henno soovitused alkoholist hoidumiseks:

Kasuta ettekäändeid. Ütle näiteks: "Ma täna ei võta, ma muidu pärast lähen Markole järgi." Kui keegi küsib, kes Marko on, võid öelda, et üks sõber, kes end täis peaga surnuks sõitis. Ütle näiteks: "Ma täna ei joo, sest äkki on Ülepõllu Kelly või see Eespere talutütar Merike nõus titte tegema, ei tahaks et meil Jaaniööl peast lihtne laps saaks hakkama pandud." Mis siis, et suur osa meie rahvast on meie vanemate poolt jommis peaga valmis meisterdatud, mõistavad ka kõik su koduküla kanged viinaninad, et sul on šansid suured ja tõsi taga. Ma olen ise kasutanud alati seda, et "Ma olen täna kaine, et oma pojale näidata, et mees saab selge peaga ka pidu panna." Kui teed seda enda pärast, siis saadab su pingutusi sageli sõprade lõõp, aga kui ütled, et oled kaine selleks, et eeskujuks olla, võid kaotada küll mõne tüütu kamraadi, kuid mitte oma lähedaste austust. Varusta end alkoholivabade aga lahedate jookidega. Et alati kui vaja kokku lüüa või meestega grilli ääres jõmiseda, siis on sul vana harjumuspärane liigutus käes. Ma ise jõin alguses oma esimeste kainete pidude ajal palju šampuse pudelisse villitud gaseeritud ökomahlu, mis nägid välja täpselt nagu alkohol. Ja alkoholivabad õlled, eriti Baltika null, olid grilli kõrvale veel eelmisel suvelgi mu lemmikud. Alles sel aastal olen ka nende alkoholivabade kaloripommide arvelt kokku hoidma hakanud ja mida keskealisemaks saan, seda rohkem tundub, et lemmik jooks siin maailmas on puhas vesi. Ole tuletooja. Ole eeskuju. Mäletad seda müüti Prometheusest, kes kohutavalt kannatama pidi, kuna tahtis inimestele head teha. Kui sa tunned, et vajad kõva mehe (või naise, ma ei diskrimineeri) väljakutset, siis proovi olla eeskujuks. Mu elu esimeses pooles tekkis palju sõpru just tänu joomisele. Aga viimastel aastatel olen avastanud, et seltskondades, kus viibin, juuakse kuidagi sümpaatia ja solidaarsuse pinnalt vähem. Tihti tuleb mõni purjus peaga rääkima, et tahaks sama teha – ja just meiesugused prometheused kunagi aitavadki neil jõuda selleni, et teeme selle otsuse ära. Minu inspireerijateks olid vanad tuttavad Kaur Kender ja Eerik Niiles Kross, kellel omal ajal olin küsinud samamoodi: "Oota, üldse nagu ei võta v? Miks?" Leia tegevust. Täis on lihtne olla, sest siis aeg ja ajataju lihtsalt kaob kuhugi. Aga kaine olles on su mõistus terav ja sa ei viitsi mingit ühte jauramist 10 korda jaurata, nagu su tahmas peaga ühe-mõtte-ringrajal tiirlevad semud. Võta enda peale näiteks sauna tegemine. Või hoopis suitsuahi. Või ole see mees, kes proovib grillile anda ristikheina, hapuoblikalehtede või väikse kadakaoksaga huvitavamat maitset. Või räägi onu Heino lastega sellest, kuidas sa sõjaväes lõket süütasid, roppe laule laulsid või ükskord peaaegu Kamazi alla oleks jäänud. Otsi oma sõnajalaõit. Jaaniöö on ammu olnud tulevase leidmise fookusega pidu, meie folkloor on täis lugusid, mida kõike sa ei pea tegema, et oma tulevast mingi imetriki abil unes näha ja nii edasi. Sa arvad, et sa ei julge kaine peaga kellegagi tuttavaks saada, aga tegelikult oled sa kaine peaga palju vahvam, meeldivam ja huvitavam inimene. Sa lihtsalt ei tea seda ja kardad ebaõnnestuda. Aga kui sa selle hirmu alla surud ja julguse kokku võtad, siis kaine peaga saad sa aru, kes sulle sellest pöörasest jaaniseltskonnast, kus sa parasjagu viibid, üldse asjalik tundub. Ja kui keegi ei tundu, siis järelikult oled lihtsalt vales seltskonnas. Aga õnneks sa kuulasid mu seitset nõuannet, ja oled kaine – see tähendab, et sa saad alati igavalt pealt täitsa legaalselt minema sõita.

Soovitan kõigil kaine Jaani väljakutsega liituda ja jagada ka muljeid, kuidas õnnestus.