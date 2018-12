"Meeste ja naiste rollid muutumas ning et naised end majanduslikult kindlamalt tunneksid, on vaja ka korrektsiooni meeste mudelis," ütles Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige Leena Kivisild konverentsil "Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus".

"Meeste ja naiste rollid muutumas ning et naised end majanduslikult kindlamalt tunneksid, on vaja ka korrektsiooni meeste mudelis," ütles Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni liige Leena Kivisild konverentsil "Naiste majanduslik iseseisvus on inimõigus".

"Maailm oleks parem koht, kui mehed õpiksid väljendama oma tundeid ja naised oma vajadusi," ütles Kivisild. "Mingil põhjusel naised alati ei väljenda oma vajadusi. Naised peavad endas võimendama osa, mis on traditsiooniliselt mehelik ja mehed tunnistama, et alati 100% võimu enda käest hoidmine ei ole tervislik ega kasulik."

Kivisilla sõnul on meeste ja naiste rollid muutumas ning et naised end majanduslikult kindlamalt tunneksid, on vaja ka korrektsiooni meeste mudelis. "Meie ettepanek on, et vanemapalk vastaks kõigi osapoolte huvidele - ema, lapse ja isa," rääkis ta. "Siiani see pole nii olnud. See peaks olema võrdselt jaotatud ja reserveeritud mõlemale vanemale võrdselt, et ema ja isa oleksid võrdses positsioonis."

Kivisilla väitel mõjutaks see sügavalt soorolli sisu, kuid ometi võtab see aega. "Maailm muutub ja riik ning ühiskond oleks rumal, kui oma süsteeme selle järgi ei kujundaks. Oleks oodanud suuremat panustamist ka tööandjatelt, aga küll see aeg tuleb."

Idufirma OÜ Timbeteri juht Anna-Greta Tsahkna sõnas, et iga hea tööandja kuvandi osa peaks olema see, et ta väärtustab naisi ja mehi võrdselt. "USA 2018. aasta parimaks tööandjaks valitud Salesforce on öelnud, et ei saa olla reaalselt võetav ettevõtte juht, kui sa pole palgavahe vähenemisele pühendunud," tõi ta näite. "Hästi toimivad tiimid, kus on naisi ja mehi. Tööandja peab naisi väga julgustama, et sa tead seda teemat, tule istu ja räägi. Siin on vaja eeskujusid, stereotüüpide murdmist ja mehi, kes kodus ja tööpostil toetavad naisi."