Klaipėdas näeb Balti iseseisvusjuubelile pühendatud suurnäitust "3FREE"

Leedus Klaipėdas avati 18. mail Eesti, Läti ja Leedu 100. iseseisvusaastale pühendatud suurnäitus "3FREE", millel esindavad Eestit Leonhard Lapin, Peeter Allik, Al Paldrok aka Anonymous Boh ja Taje Tross, kellest viimane on ka näituse kujundaja. Performance'itega esineb Non Grata.

"Non Grata on justkui ühiskonna sanitar – et ühiskonda parandada, lõikab ta selle lahti ja eemaldab roiskunud osad. Iseenesest ühiskond ei muutu, ja et midagi muuta, tuleb ühiskonda vormivatesse süsteemidesse siseneda," kirjeldas näituse Eesti-poolne kuraator Al Paldrok kunsti revolutsioonivõimekust. "Intellektuaalide ja loovjõudude mõte viib maailma edasi ja muudab teda pikemas perspektiivis paremaks, aga need muutused toimuvad alles kunagi pärast meid."

"Kultuur on rohkemat kui pelgalt kunst. Kultuur hõlmab kõiki meie edusamme: teadust ja tehnoloogiat, haridust ja väljaõpet, traditsioone ja eetikat, moodi, disaini, urbanismi, vastastikust respekti ja mõistmist. Seda kõike võib nimetada ühiskondlikuks aluseks – kommunikatsioonikultuuriks. Ainuüksi see moodustab vastastikuse ja rahvusvahelise koostöö väärtustiku ja me oleme valmis seda kaitsma. "3FREE" projekti arendades pidasime me silmas meid ühendava vabaduse aspekti," esitles ühisprojekti Leedu-poolne kuraator ja Klaipėda Kultuurikommunikatsiooni Keskuse juhataja Ignas Kazakevičius sündmuse ideed.

"Ma usun, et sisemist vabadust võib tunda isegi erakordselt ebasoodsates välistingimustes. Ja ka vastupidi. Seda tõestab suur hulk näiteid nii olevikust kui ka minevikust. Mõnikord soodustab jäik poliitiline süsteem väga tugeva underground-kultuuri teket, olgu seda siis tänapäeva Venemaal või Nõukogude ajal. Rääkides meie projekti kontekstis kultuurist, piiridest ja ajast, põhineb minu valik sellel, kuidas lätlased tunnetavad väga erilisel viisil enda maad ning tajuvad aega ja võtavad vastu kultuuri. Ma arvan, et Vika Ekstra ja Kristaps Epnersi teosed on hea näide sellest," rääkis "3FREE" Läti-poolne kuraator Liena Bondare.

Klaipėda Kunstimuuseumis ja Klaipėda Kultuurikommunikatsiooni Keskuses avatud suurnäitusel "3FREE" esindavad Leedu kunsti Severija Inčirauskaitė, Kristina Inčiūraitė ja Žygimantas Augustinas ning Läti kunsti Kristaps Epners, Ivars Drulle, Vilnis Putrāms ja Vladimir Jakushonok.

Performance'itega esinevad Non Grata grupp, Sandra Tereza Ruul Eestist, Steve Vanoni USA-st, Niña Yhared Mehhikost ning soomlaste Kinobox Obscura koosseisus Panu Ollikainen, Maija Kivi, Pösiloe ja Jussi Suomalainen. Näitust toetavad teiste seas Eesti Kultuurkapital ja Nordic Culture Point.

Näituse avasid Leedu kultuuriminister Liana Ruokytė-Jonsson ja Klaipėda linnapea Vytautas Grubliauskas.