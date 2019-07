Kodanikuühendused pöördusid Rail Balticu planeeringutega riigikohtusse

Ringkonnakohtus lüüa saanud keskkonnaorganisatsioonid kaebasid Rail Balticu maakonnaplaneeringuid puudutava vaidluse edasi riigikohtusse.

Tallinna ringkonnakohus jättis juuni lõpus rahuldamata MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja MTÜ Eesti Looduskaitse Seltsi apellatsioonkaebuse ja seega ei muutnud ringkonnakohus möödunud aasta 7. septembril tehtud halduskohtu otsust. Kolmapäeval teatas ARB, et organisatsioonid pöördusid riigikohtu poole.

Organisatsiooni hinnangul ei esitatud vaatamata menetluse jooksul toimunud avalikele aruteludele olulisi dokumente ning otsused tehti salaja.

Ringkonnakohtus rahuldamata jäänud kaebuses märkisid ühendused, et halduskohus on organisatsioonide hinnangul käsitlenud valesti kaebajate väidet olemasoleva trassikoridori kui alternatiivi hindamata jätmise kohta. Ühenduse teatel ei ole ükski siduv dokument välistanud olemasoleva raudtee trassikoridori kaalumist reaalse alternatiivina. Ringkonnakohus seisukohtadega ei nõustunud.

Halduskohus märkis möödunud sügisel langetatud otsuses muu hulgas, et pooled on erineval arusaamisel, kuidas peaks toimuma mitut maakonda läbiva joonehitise trassi asukohavalik. Keskkonnakaitseorganisatsioonide esitatud kaebuses on peamine vaidlusküsimus maakonnaplaneeringutele tehtud keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle osaks oleva niinimetatud Natura hindamise nõuetekohasus – ulatus, andmete piisavus ja sellest tulenevate järelduste kontrollitavus, muu hulgas keskkonnamõjude leevendusmeetmete määramiseks.

Samuti vaidlustasid kaebajad ehk keskkonnaühendused otsustaja ja järelevalve teostaja pädevuse ning leiavad, et isegi kui möönda pädevuse olemasolu, esines huvide konflikt, mis võis kaasa tuua õigusvastase kaalutlusotsuse tegemise.

Kohus tõi välja, et apellantide väited, et kumulatiivseid mõjusid on hinnatud üksnes ühes lühikeses trassilõigus ja ühe võimaliku kavandatava projekti osas, ei vasta tõele. Samuti ei ole kaebajad kohtu teatel konkreetselt ära näidanud, millised kumulatiivsed mõjud on nende arvates hindamata jäetud ja kuidas see kokkuvõttes toob kaasa Natura hindamise ja maakonnaplaneeringute kehtestamise õigusvastasuse.