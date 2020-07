Kodudest varastatakse enim jalgrattaid ja elektrilisi tööriistu

Viimase pooleteise aasta jooksul on ERGO kindlustusse jõudnud 110 teadet kodustest vargustest. Kahjuavalduste põhjal on pikanäpumeestele enim huvi pakkunud jalgrattad ja elektrilised tööriistad.

Viimase pooleteise aasta jooksul on ERGO kindlustusse jõudnud 110 teadet kodustest vargustest. Kahjuavalduste põhjal on pikanäpumeestele enim huvi pakkunud jalgrattad ja elektrilised tööriistad.

"Jalgrattaid on pihta pandud umbes 25 ja enamasti on nad varaste saagiks saanud kortermajade keldrist või trepikojast, varguseid eramajade juurest on pigem vähe," ütles ERGO kindlustuse kahjukäsitlusvaldkonna juht Caterina Lepvalts.

Tööriistade vargustega seotud kahjuavaldusi on kindlustusseltsile viimase pooleteise aasta jooksul laekunud 20 korral. "Tööriistu on varastatud erinevatest kohtadest – kortermaja keldritest, kuurist, garaažist, suvilast," sõnas Lepvalts. Jalgrataste ja tööriistade vargustega võrreldes on vähem näpatud grille ja muruniidukeid.

"Varguste ennetamiseks saab ise palju ära teha ja tundub, et viimastel aastatel on Eesti inimesed selles osas ka hoolsamaks läinud. Näiteks ei ole ratta hoidmine maja hoovis või trepikojas piisav varguste ennetamiseks. Eriti suvel, kui rattaga sõitmist ja õues toimetamist on rohkem, soovitan kindlalt veenduda, et ratas, muruniiduk, grill ja muu oluline vara saaks pärast kasutamist turvaliselt hoiustatud või lukustatud. Hinnalised esemed võiks tõsta silmnähtavast kohast eemale, lukustatud ukse taha," lisas Lepvalts.

Lisaks asjade turvalisele hoiustamisele soovitab ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juht üle vaadata oma kodukindlustuspoliisi, sest erinevate seltside pakutu võib varieeruda. "Tasub kontrollida, kas kodukindlustuspakkumise juurde kuulub ka keldriboksis või panipaigas olev vara nagu jalgrattad, spordivarustus või lapsevanker. Jälgi ka seda, kas kodukindlustuse kaitse laieneb kõrvalhoonetele ning seal hoiustatavale varale nagu garaažis olev muruniiduk või tööriistad," selgitas Lepvalts. "Kui kodukindlustus puudub sootuks, siis soovitan selle kindlasti ära teha, et end elu ootamatuste eest vähegi kaitsta."

ERGO kahjukäsitlusstatistika kohaselt juhtub õnnetus iga 50. kodukindlustuse kliendiga. Kodukindlustuse kahjujuhtumitest teatati ERGOle möödunud aastal 3595 korral. Suurimad kahjujuhtumid olid seotud põlengutega ning ulatusid 70 000 euroni.