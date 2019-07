Kodukindlustuse 3 meelespead äikesehooajaks

Äikese tõttu kannatada saanud kodutehnika ja kodune vara, sealhulgas ka näiteks ruuter või digiboks, kuulub hüvitamisele, kui eelnevalt on valitud koduse vara lisakaitse.

Eestimaa suve teine pool toob kaasa heitliku äikesehooaja. Äike tekitab koduomanikele (ka suvilate, maakodude omanikele) muret ning toob kaasa ka kahjud. Äike on lisaks majadele ohuks ka kodutehnikale. Kas ja kuidas korvab kindlustus äikese tõttu tekkinud kahjud?

Kodukindlustuse pakette on erinevaid ning kindlasti tuleks kontrollida, kas Sinu kindlustus katab lisaks kodule üldiselt ka koduse vara. Äikese tõttu kannatada saanud kodutehnika ja kodune vara, sealhulgas ka näiteks ruuter või digiboks, kuulub hüvitamisele, kui eelnevalt on valitud koduse vara lisakaitse.

Oluline on üle vaadata, mis riskide vastu kodu kindlustatud on. "Näiteks ei hüvita põhiriskidega kodukindlustus olukorda, kui äike tekitab voolu kõikumise ning selle tagajärjel kodumasinad- ja seadmed rikki lähevad. Kui soovid oma kodu täielikult kaitsta, siis tuleks valida laiem kindlustuskaitse," kommenteerib IIZI kodukindlustuse vanemspetsialist Gertu Karbus. Laiendatud kaitsega kodukindlustuse maksed võivad põhipaketiga võrreldes olla 7-20% suuremad, kuid samas on ka kindlustuskaitsete ulatused oluliselt mahukamad.

3 meelespead äikesehooajaks:

1. Kindlustus piksevarrast ei nõua

Piksevarda omamine ei ole kindlustuse seisukohast kohustuslik. Piksevarrast iseseisvalt aga paigaldada ei maksa, sest sellele kehtivad täpsed nõuded ning valesti paigaldatud piksevarras on pigem ohuks. Kodukindlustuse puhul on tähtis, et hoonel oleksid korralikud kaitsmed ja maandus.

2. Ole äikesetormiks valmis

Enne äikest on mõistlik varju tõsta ka väljas lahtiselt olevad esemed nagu jalgrattad, laste batuudid, lauad ja toolid, et vältida lisakahjusid. Võimalike ootamatuste ennetamine ning varakult tagajärgedega tegelemine on võrdselt olulised.

3. Eemalda kodutehnika elektrivõrgust

Kindlasti tuleks meeles pidada, et äikese ajal ei tohiks laadima jätta mobiiltelefoni, sülearvutit ega muud tehnikat. Võimalusel tasub kogu kodutehnika elektrivõrgust eemaldada. Eriti oluline on see suvilate puhul.