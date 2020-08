Kodukontoriks ei piisa vaid diivanist

"Kodukontoris töötajatel võib esmalt tunduda, et sülearvutiga töötamiseks piisab diivanist või tugitoolist ning lauda ei ole vajagi, kuid varem või hiljem hakkab keha märku andma, et midagi on väga valesti," rääkis Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht Liina Kivimägi.

Kodukontoris töötamine, mis koroonakriisi ajal oli paljudele sundvalik, on ka pärast erinevate piirangute kaotamist jätkuvalt populaarne. Inimesed sisustavad endale järjest rohkem kodukontoreid ja koduseid töönurki. Kuidas seda aga kõige õigemini teha ja mida selle juures silmas pidada?

Aatrium Sisustuskaubamaja tegevjuht Liina Kivimägi soovitas kindlasti leida töötamiseks vähemalt omaette nurk ning investeerida ka kodukontoris kvaliteetsesse mööblisse.

Sülearvutile piisab pisikesest lauast

Laudade valik on väga suur ning siin tuleb tema sõnul lähtuda vajadusest - kui töö tegemiseks on vaja vaid sülearvutit, siis piisab minimalistlikust lauast, ent kui tegemist on lauaarvutiga, millele lisanduvad veel õpikud ja muud materjalid, siis võiks laua sügavus olla vähemalt 55 sentimeetrit. Ta märkis, et väikeses ruumis on väga praktilised lauad, mida saab lükata riiuli alla või kokku panna. Väga populaarsed on tema sõnul komplektid, millesse kuuluvad lisaks töölauale ka riiulid.

Töötooli valides soovitas Kivimägi kindlasti proovida võimalikult palju erinevaid mudeleid, et leida just enda kehale sobiv. "Hoolimata sellest, et kaasaegsed töötoolid on ergonoomilised ja paljude parameetrite osas reguleeritavad, on siiski oluline testida istumissügavust, seljatuge ja käetugesid, materjali mugavust ja üldist tunnetust. Veedame selles toolis ju suurema osa oma päevast. Mugavas toolis saame häirimatult keskenduda tööle," kõneles ta.

Kivimägi soovitas meeles pidada, et ka kodukontoris ei tohiks ennast väga pikalt laua taha istuma unustada – kindlasti tuleb vahepeal liikuda! "Nii keha kui vaim tänavad teid."

Moes on Skandinaavia stiilis mööbel

Mööbel1.ee juhatuse liige Sander Kodanik möönis, et trendid kodukontori mööbli valimisel käivad üldiselt käsikäes üldiste sisustustrendidega. "Praegusel ajal on klientide valikuks osutunud industriaalne ja skandinaavia stiilis mööbel," sõnas ta.

Kodukontori mööbli valimisel tuleks Kodaniku sõnul lähtuda küsimusest: kas kodukontor on planeeritud igapäevaseks kasutamiseks või lihtsalt mõne jooksva ülesande täitmiseks lühikese aja vältel? Ta soovitas kindlasti alati meeles pidada ergonoomilise istumisasendi põhitõdesid. "Kodukontoris ergonoomilise töötamise ja istumisasendi saavutamiseks võib alati kasutada käepäraseid vahendeid asendi korrigeerimiseks - patju, raamatuid ning muud käepärast," soovitas mööblimüüja.

Diivanilaua taga töötamine koormab selga

On24.ee ostujuht Rainis Viikoja tõdes, et ilmselgelt tavaline diivanilaud ei ole parim valik pikemaks kodukontori tööks, kuna selle taga pole istumisasend loomulik ja see koormab selga. Ta märkis küll, et pakkuda on ka reguleeritava kõrgusega ja ülestõstetava plaadiga diivanilaudu, mis võiksid sobida neile kellel on väiksem elamine ja kes väga pikalt ei pea arvutiga tööd tegema.

Viikoja rõhutas, et kirjutuslaua suurus ja funktsionaalsus sõltub töö iseloomust - kas saab ühe ekraaniga hakkama või on vaja kahte või enamat ekraani. "Järjest rohkem on populaarsust kogumas suuremad ja laiemad kirjutuslauad, mis tuleneb soovist kasutada mitut ekraani," sõnas ta. Viikoja jätkas, et kui kirjutulauda kasutatakse intensiivselt iga päev, siis on soovitav valida melamiinkattega laud, sest see on vastupidavam mehhaanilistele vigastuste ja kriimustuste vastu.

Moodsat töölauda saab reguleerida

Isku Baltics operatiivjuhi Jan Lepamaa sõnul valitakse kodukontori mööbel selliselt, et see sobiks kodusesse interjööri ning oleks ka praktiline. "Väga palju ostetakse kodukontorisse elektriliselt reguleeritava kõrgusega töölaudu, mis on nii praktilised kui ka ergonoomilised," tõi Lepamaa välja huvitava trendi. Ta selgitas, et sellisel juhul saab laua kõrgust kiirelt reguleerida pelgalt nupule vajutades ning selle taga saab siis töötada nii tavalisel töötoolil kui ka kõrgemas istumisasendis, sadultoolil või koguni seistes - see vähendab istumisest tekkivaid kaela ja seljavaevusi

Ta tõi välja, et lisaks töölauale on väga oluline ka hea ja korralik töötool. "Tihti ostetakse tooli välimuse või hinna järgi. Tegelikult on väga oluline tegur tooli sobivus konkreetsele inimesele," märkis ta. Lepamaa selgitas, et tooli valides peab võtma aega ja proovima erinevaid variante, et selgitada välja, kuidas tooli oma vajadustest sõltuvalt paika reguleerida. "Sageli kohtame kliente, kes on kunagi ostnud omale töötooli, kuid pole seda täpselt enda järgi paika seadnud, ning kurdavad nüüd, et tool pole mugav," osutas ta.

Õige töölaud paneb mõtte voolama

Pesapuu Sisustuskeskuse juhatuse liige Kaspar Kuhi märkis, et paljud, kes sel kevadel kodukontoris tööd tegid, olid olukorra ees, kus oli vaja kodukontor mugavaks teha. "Õige töölaud võib muuta tööpäeva palju meeldivamaks, kuid vale töölaud võib muuta selle ülimalt ebameeldivaks. Tihtipeale arvatakse, et ei ole suurt vahet, millist lauda osta - iga laua taga saab ju tööd teha ja mõned paberid läbi töötada? Tegelikult see päris nii ei ole. Laua taha istudes loodame, et just seal tulevad need parimad ideed ja mõtted ning loovus lööb lakke," rääkis ta.

Ta tõi näitena, et kui vajatakse lauda, kus taga teha palju kirjutamistööd, siis on vaja rohkem puhast tööpinda. Kui aga lisaks peab töölauale mahtuma arvutikuvar, siis on vaja lauda, millel on arvutijuhtmete panipaik, et tööpind oleks võimalikult puhas.

Edasi tuleks Kuhi sõnul arvesse võtma, et laud peaks olema täpselt nii kõrge, et kui istud laua taga ja toetad küünarvarred vabalt lauale, siis tekib küünar- ja õlavarre osas 90 kraadine nurk. Samuti peab jalgadel olema piisavalt ruumi, et neid välja sirutada.

Kodukontoris töötab üle poolte inimestest

60% eestimaalastest sooviksid töötada varasemast rohkem kodukontorist, selgub CVKeskus.ee kaugtöö küsitluse tulemustest. Maikuuga võrreldes on huvi paindlikuma töökorralduse järele kasvanud 7 protsendipunkti võrra.

Värskest küsitlusest selgub, et iga kuues töötaja kümnest sooviks edaspidi teha veelgi rohkem kaugtööd. Tervisekriisi keskpaigas maikuus oli huvi paindlikuma töökorralduse vastu isegi pisut madalam – 53% töötajatest soovisid suve alguses paremaid võimalusi teha kaugtööd. Peamine põhjus kaugtööd teha on töötajate sõnul aja kokkuhoid, kuid näiteks turundusvaldkonnas leidis ka iga viies vastaja, et ta on kodust töötades produktiivsem ja loovam.

Täielikult ainult kodukontoris kavatseb edaspidi töötada 4% töötajatest ja kõigest iga kümnes töötaja tõi välja, et kaugtöö võimalus ei ole talle oluline.