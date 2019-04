Koduostjad ihaldavad enim Nõmme ja Pirita kodusid

"Küsitluse järgi joonistub välja selge ideaalkodu: hea planeeringuga uusarenduse korter rohelises linnaosas või linnasüdames," selgitas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov.

Tallinna koduotsijate jaoks on kõige ihaldusväärseimad piirkonnad kesklinn, Nõmme ja Pirita, neist viimases kahes napib aga isegi päevinäinud kortereid, näitab City24 kinnisvara-küsitlus.

Pea iga neljas inimene sooviks Tallinnasse kodu soetamisel kolida eeskätt Nõmmele, näitas enam kui 1000 vastajaga küsitlus. Nõmmele järgnes 20 protsendiga kesklinn ja 17 protsendiga Pirita.

"Küsitluse järgi joonistub välja selge ideaalkodu: hea planeeringuga uusarenduse korter rohelises linnaosas või linnasüdames," selgitas City24 juhataja Karin Noppel-Kokerov. "Paraku on Nõmme n-ö valmis linnaosa, kuhu uute kodude rajamiseks ruumi praktiliselt pole, nii Nõmmel kui Pirital on ka vanemate korterite turg on väga väike."

Tänavu esimeses kvartalis vahetas Tallinna korteriturul omanikku 2287 korterit ja 251 miljonit eurot, neist Nõmmel vaid 66 korterit ja 6,3 miljonit eurot. Nõmme korterite keskmine ruutmeetrihind tõusis aastaga 40 euro võrra 1675 euroni, mis jääb Tallinna keskmisele alla 220 euroga.

Noppel-Kokerovi sõnul osutub kohaks, kus koduotsijate soovid ja turu võimalused ristuvad, üha sagedamini Haabersti. "Haaberstit eristab teistest Tallinna piirkondadest tõsiasi, et seal on ruumi," rõhutas Noppel-Kokerov. "Seetõttu on sinna rajatud mitmeid uusarendusi, mis pole üksikud majad väljakujunenud elukeskkonnas, vaid terved uued asumid kvaliteetsete korterite ja uue linnaruumiga."

Ostjaid ahvatleb tema sõnul ka Haabersti uusarenduste konkurentsivõimeline hind ja turvaline elukeskkond.

City24 uusarenduste portaali andmeil on Tallinna uusarendustes praegu müügil kokku ligi 2100 uut korterit.

City24 uusarenduste portaal korraldas enam kui 1000 vastajaga küsitluse tänavu märtsis, küsitlus hõlmas koduotsijate eelistusi eluruumi, elukeskkonna ja piirkonna osas.