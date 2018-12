Kodutoetus muutis Türi valla koduotsijate hulgas populaarseks

Türi vallavõimu lubadus hüvitada valda elama kolivatele inimestele 20 protsenti kodu soetamise hinnast pani rohkelt inimesi Türi poole vaatama, kirjutab Järva Teataja.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann sõnas, et kodutoetust on küsinud viis inimest ja kaks taotlust on praegu ootel, vahendas BNS. "Esimeste toetuste kohta oleme otsuse ära teinud, osa on jõudnud ka juba notaris käia ja seal tehingud vormistada," lausus ta.

Siemanni selgitusel käib taotluse esitamine kiiresti ja lihtsalt ning vastus tuleb taotlejale kuni kümne tööpäeva jooksul. Reeglid, mida järgida, on ju iseenesest lihtsad: taotleja peab olema alla 40-aastane ja tal ei tohi olla vallas vara. Lisaks veendub vallavalitsus menetlusaja jooksul selles, et tehtud oleks vara hindamisakt ning et vara hind ja tehingu hind oleksid vastavuses, et vältida pettusi.

Siemanni ütlust mööda on küsitud abi nii majade kui ka korterite ostuks. Neist enamik asub linnas, aga kodu on tahetud soetada ka Säreverre. Ostusummad jäävad 20 000-eurose korteri ja 60 000-eurose maja vahele.

Et kodutoetus on veel uus asi, siis Siemann praeguse seisu põhjal järeldusi tegema ei rutanud. "Proovime kolme kuu möödudes tagasisidet rohkem analüüsida," sõnas ta.