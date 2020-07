KopliFest on asumifestival, mis seob endaga suurepärase muusika, maitsva toidu ja kunsti. Kogukonnapäeval jätkub tegemisi nii eraldi asuval noortealal kui ka festivali põhialal Põhjala tehases.

Festivali peakorraldaja on Põhja-Tallinna Valitsus koostöös Põhjala tehase ning esmakordselt ka muusika- ja linnakultuurifestivaliga Tallinn Music Week.

Tallinn Music Week ühendab endas palju eriilmselisi väärtuseid, sidudes muusikaga konverentsi, mis pakub huviväärset nii kultuuriedendajatele kui ka erinevate valdkondade poliitikakujundajatele ning pakkudes linnaruumis avastusväärset kunstist toidukultuurini. Festivali raames on antud vanadele garaažidele uus elu, valgustatud esmakordselt linlastele ja festivali külalistele teed nüüdsesse Telliskivi loovkeskusse ning muudetud Viru väljak jalakäijasõbralikuks oaasiks. Ka KopliFesti põhieesmärk on Kopli asumi tutvustamine ja selle põimimine kultuurinautlemisega.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Peeter Järvelaid on kindel, et Kopli arengute teadvustamisele aitab kaasa koostöö tugevate partneritega. "Kopli hõlmab endas väga palju erinevaid rohkem või vähem varjatud pärleid, mida on au ja rõõm juba kolmandat aastat ka kogukonnast väljapoole näidata," ütles ta. "Sel aastal leiabki just Kopli Tallinn Music Weeki raames kindlasti suuremat tähelepanu ja suhteliselt uuel asumipäeval KopliFestil on kindlasti palju õppida nii mastaapselt sündmuselt nagu seda on Tallinn Music Week."

Varasemalt on koostööd tehtud näiteks ka Eesti Pärimusmuusika Keskusega, pakkudes kohalikele elanikele parimaid pärimusmuusika palasid.

Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna on samuti koostööst põnevil. "Meid on alati inspireerinud Tallinna arengute jälgimine ja avastamine ning soovime nii kohalikele kui ka oma väliskülalistele tutvustada põnevaid paiku linnas," ütles ta. "Kalamaja koos Loomelinnaku, Noblessneri ja Eesti Kunstiakadeemia uue hoonega on meie fookuses juba teist aastat, nüüd on aeg uurida lähemalt ka Kopli piirkonda ja sealset uut inspiratsiooniallikat Põhjala tehast. Liites jõud KopliFestiga, saame oma külalistele midagi täiesti uut pakkuda."

Üheskoos pannakse rõhku kvaliteetse programmi loomisele, mis käiks käsikäes Kopli ajaloo ja arengule tähelepanu tõmbamisega.

KopliFest on inspiratsiooni saanud mõned aastad tagasi kohaliku kogukonna poolt ellu kutsutud Kopli liinide festivalilt. Festivali põhiline toimumiskoht on Põhjala tehas (Marati 5), kuid festivali programm pakub avastamisvõimalusi terves Koplis. 27.–30. augustil toimuva Tallinn Music Weeki kavas on kolmepäevane rahvusvaheline muusikaprogramm, konverents Eesti Kunstiakadeemias ja erinevad linnafestivali üritused. Rohkem infot Koplifesti kohta leitav www.tallinn.ee/koplifest.

Foto: Koplifest endisel peaalal Mereakadeemia hoovis, autor Aleksandr Gužov.