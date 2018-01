Kohtuprotsessi algus väidetava narkoparuni üle lükkus edasi

Harju maakohtus pidi algama protsess mastaapses narkoäris süüdistatava Jevgeni Medunitsa ja tema kaaskonna üle, kuid see lükkus edasi, kuna kaks kohtualust on Poolas kinni peetud.

Harju maakohtus pidi algama protsess mastaapses narkoäris süüdistatava Jevgeni Medunitsa ja tema kaaskonna üle, kuid see lükkus edasi, kuna kaks kohtualust on Poolas kinni peetud.

Esmalt venis istungi algus üle tunni, kuna kohtueelsel ajal vabaduses viibiv üks süüalune hilines istungile tulemisega. Süüdistatav kinnitas kohtule, et sai teisipäevasest kohtuistungist kaitsjalt teada alles esmaspäeva õhtul ja seetõttu tekkis ka viivitus istungile jõudmisega. Kaitsja täpsustas seepeale, et ta tõesti saatis kliendile eelmisel õhtul meeldetuletuse kohtuistungi kohta, kuid ta oli ka varasemalt saanud kätte kohtukutse, vahendas BNS.

Seejärel sai selgeks, et kohus ei saa siiski protsessiga algust teha, kuna kaks süüalust on Poolas vangi pandud ja nemad tuleb alles Eestisse tuua. Prokurör märkis, et isikud kannavad Poolas karistust ning kuigi juba novembris taotles prokurör nende loovutamist Eestile, siis tekkisid selles protsessis logistilised probleemid. Nimelt ühe süüaluse osas jõudis Poola kohus kiirelt otsusele, et mehe võib Eestile loovutada, teise osas aga nõudis Poola kohus uut Euroopa vahistamismäärust.

Prokurör taotleski teisipäeval, et ühe Poolas viibiva süüaluse osas peaks Harju maakohus koostama uue Euroopa vahistamismääruse, mille alusel saaks Poola kohus mehe Eestile loovutada. Ühtlasi kinnitas prokurör, et mehe Eestisse toomise protsess jõuab kindlasti tulemuseni märtsiks, kui kohus on määranud Medunitsa süüasjas järgmised istungid.

Kaitsjad avaldasid kahetsust, et menetlus taas venib, seda enam, et paljud süüalused viibivad vahi all. Ühtlasi tõstatasid kaitsjad küsimuse, miks alustas prokuratuur Poolas viibivate isikute Eestile loovutamise menetlust alles novembri alguses.

Kohus otsustas, et teeb Poolas viibiva süüaluse osas uue Euroopa vahistamismääruse ja üritab protsessiga algust teha märtsis.

Koos Medunitsaga on kohtu ees kokku 13 inimest, neist seitse viibivad Eestis trellide taga ja neli on vabaduses. Eelvaatusena vaagis Tallinna ringkonnakohus esmaspäeval Medunitsa vahi all hoidmise põhjendatust ning leidis, et mees peab trellide taga edasi olema.

Süüdistuse järgi juhtis Medunitsa kuritegelikku ühendust, kes tegeles 2013. aasta algusest kuni 2015. aasta detsembrini hašiši salakaubaveoga Hispaaniast Venemaale. Korraga veetava narkootilise aine kogus oli tavaliselt suurusjärgus paarsada kilo ning süüdistuse järgi käideldi ainet kokku pisut üle kahe tonni.

Telliskivisuurused hašišipakid peideti spetsiaalselt ehitatud peidikutesse auto põrandas, laes ja küljepaneelides. Ühe autoga sai korraga vedada üle 100 kilo ainet - väärtus umbes miljon eurot -, kusjuures transpordiks kasutati luksusautosid BMW, Mercedes-Benz ja Audi ning transiitkoridoriks Balti riike, kirjutas Eesti Ekspress mullu aprillis.

Süüdimõistmisel võib grupeeringu ninameest oodata kuni eluaegne vangistus.