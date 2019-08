Kohtutäiturid pakuvad taas tasuta õigusnõu

Julgustamaks inimesi küsima nõu võlgadega hakkamasaamiseks, on kohtutäiturid kutsunud ellu tasuta õigusabi ja võlanõustamise kampaania "Kohtu Täituriga". Tasuta õigusabi pakutakse augustis kohtutäiturite Harju, Tartu ja Viru tööpiirkonnas.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda nõustab inimesi võlgnevuste likvideerimisel ja õigusnõuga kogu täitemenetluse jooksul, kuid oluline on, et nõustada saab vaid neid inimesi, kes ise soovivad võlgnevustega tegeleda ja leida lahendusi nende likvideerimiseks. Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kantsler Kristi Hunt tunnustab neid tublisid inimesi, kes soovivad oma võlgnevustega tegeleda.

Sellel suvel on olnud kolm nädalat, mil kohtutäiturite bürood on pakkunud tasuta õigusnõu. Eelmistel nõustamiste nädalatel olid nõustatud inimesed väga tänulikud ning üks tänulik nõustatu andis ka tagasisidet ning saatis kohtutäitur Risto Seppale tänukirja:

"Soovin kogu südamest Teid tänada minule osutatud täiusliku juriidilise ja inimliku abi eest. Sest oma tehtud vigade ja võlgade ees, vastutan ikka mina ise. Ning Teie suutsite oma otsustega minu olukorda leevendada ja anda abistava käe."

Eeltoodu näitab, et inimesed vajavad enda võlaprobleemidega tegelemisel abi ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poolt korraldatav kampaania "Kohtu Täituriga" on andud selleks ideaalse võimaluse.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda on oluline organisatsioon Eesti õigus- ja majanduskeskkonna kaitse tagamisel, sest ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on üks riigi tugisambaid ja oluline väärtus ühiskonnas. Koda seisab seaduskuulekuse kasvatamise eest läbi inimeste nõustamise, noortele korraldatavate koolituste ja õigusloome ettepanekute tegemise. Tahame, et iga ühiskonna liige saaks aru, kui oluline on oma rolli teadvustamine riigi kodanikuna just nendes situatsioonides, mis on seotud rahaliste kohustuste ja võlaõiguslike lepingutega.

Viimane nõustamine "Kohtu Täituriga" periood on 12.08-16.08.2019.

Nõustamine toimub eelregistreerimise alusel.

Harju tööpiirkond

Ühinenud Kohtutäiturid büroo, aadress: Rävala pst 5, Tallinn

Tallinna kohtutäitur Hille Kudu, registreerimine: buroo.kudu@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Kristiina Feinman, registreerimine: buroo.feinman@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Arvi Pink, registreerimine: buroo.pink@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Risto Sepp, registreerimine: buroo.sepp@taitur.net

Tallinna kohtutäitur Mati Kadak, registreerimine: Mati.kadak@taitur.just.ee, aadress: Kentmanni tn 21/Liivalaia tn 27/Kaupmehe tn 14, II korrus (sissepääs Kaupmehe tänava poolt)

Tallinna kohtutäitur Elin Vilippus, registreerimine: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee, aadress: A. Lauteri 5, Tallinn;

Tallinna kohtutäitur Katrin Vellet, registreerimine: info@vellet.ee, aadress: Rotermanni 5, Tallinn.

Tartu tööpiirkond

Tartu kohtutäitur Anne Böckler, registreerimine: Anne.Bockler@taitur.just.ee, aadress: Õpetaja 9a, Tartu

Võru kohtutäitur Taive Peedosaar, registreerimine: Taive.Peedosaar@taitur.just.ee, aadress: Jüri tn 43, Võru



Viru tööpiirkond

Narva kohtutäitur Tatjana Afanasieva, registreerimine: narva.taitur@taitur.just.ee, aadress: Puškini tn 20-M1 (I.korrus), Narva

Rakvere kohtutäitur Raigo Pärs, registreerimine: raigo.pars@taitur.just.ee, aadress: Laada 20, Rakvere.