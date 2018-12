Kohus kuulutas laulja maja süütamise kriminaalasja arutamise kinniseks

Esmaspäeval algas Viljandis kohtupidamine 55-aastase Aivar Visnapi üle, keda süüdistatakse lauljanna Hedvig Hansoni maja süütamises - tuginedes prokuröri, kaitsja ja kannatanute arvamusele, kuulutas kohus istungi kannatanu huvide kaitseks kinniseks.

Esimese ja teise astme kohtute pressiesindaja Krista Tamm ütles, et kohtuotsuse kuulutamise täpne aeg selgub pärast kohtuvaidlusi ja süüdistatava viimast sõna. Istungid on esialgu määratud veel 11. ja 12. ning 17. ja 18. detsembrile. Kohtuvaidlused peaksid aset leidma 28. detsembril ning otsust on oodata uuel aastal. Otsuse kuulutab kohus välja avalikult, vahendas BNS Sakalat.

Tuhalaane külas elav Aivar Visnap anti kohtu alla, süüdistatuna tapmise katses üldohtlikul viisil. Lisaks on talle esitatud süüdistus elukaaslase kehalises väärkohtlemises 29. juunil. Kui kohus Visnapi süüdi mõistab, on minimaalne karistus kaheksa aastat vangistust, maksimaalne aga 20 aastat või eluaegne vangistus.

7. juuli öösel püüdis Visnap Tuhalaane külas põlema panna oma naabri Hedvig Hansoni maja, kus lisaks perenaisele oli tema kaks last. Hanson rääkis pärast juhtunut, et oli juhuslikult ärganud, sest kuulis naabrit murutraktoriga keset ööd sõitmas. Kui Hanson hüüdis maja põlema panna püüdvale mehele, et mida too teeb, siis teatas süütaja, et kavatseb naise koos majaga ära põletada.

Sel sügisel pani Hedvig Hanson maja müüki ning kavatseb Tuhalaanest ära kolida.