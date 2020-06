Kohus mõistis Jõhvi volikogu eksjuhi korruptsiooni süüasjas õigeks

Altkäemaksu süüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus. Ülejäänud süüdistuse osas asus kohus seisukohale, et ei ole tõendatud ebaseaduslikku soodustuse andmist ja vastuvõtmist.

Viru maakohus mõistis täna Jõhvi volikogu endise esimehe Niina Neglasoni, Jõhvis tervishoiuteenuseid pakkuva OÜ Corrigo ja selle juhi Tiiu Sepa korruptsioonikuritegudes õigeks, vahendas BNS.

Kohus tuvastas Neglasoni poolt toimingu piirangu rikkumise, kuid mitte suures ulatuses. Neglason võttis volikogu liikmena osa erinevatest koosolekutest, kus arutati OÜ-ga Corrigo seotud teemasid ning sealjuures osales ta hääletusel, millest pidanuks OÜ-ga Corrigo seotud isikuna taanduma. Samas ei leidnud kohtus tõendamist, et vastav rikkumine oleks toimunud suures ulatuses.

Altkäemaksu süüdistuse põhilisest osast prokurör kohtuvaidlustes loobus. Ülejäänud süüdistuse osas asus kohus seisukohale, et ei ole tõendatud ebaseaduslikku soodustuse andmist ja vastuvõtmist.

Puudusid piisavad tõendid

"Ebaseadusliku kokkuleppe etteheitmiseks peab olema piisavalt kaalukaid argumente kinnitamaks, et üle antud hüved olid antud just vastutasuna ametiseisundi kasutamise eest ning soodustuste andmine muudel kaalutlustel on kõiki asjaolusid arvestades äärmiselt ebatõenäoline. Antud juhul ei ole kohtule esitatud tõendeid, mis kinnitaks ebaõiguskokkuleppe olemasolu," märkis kohus.

Kohus peab vajalikuks rõhutada ka seda, et igapäevases majandustegevuses isikutevaheliste eraõiguslike tehingute puhul on üldisest hinnakirjast erinevate pakkumuste tegemine ja soodsama hinna küsimine tavapärane. Seda ei muuda ka asjaolu, et soodustuse saajaks on ametiisik.

"Viimasele taolise soodustuse pakkumine muutub taunitavaks ja keelatuks vaid siis, kui seda tehakse vastutasuna selle eest, et ta kasutab oma ametiseisundit. Seega ei ole Tiiu Sepa ja tema juhitavate ettevõtete poolt kellelegi soodustuse andmisel alust eeldada, et tegemist on ebaseadusliku tegevusega ning isikutele ei saa panna kohustust tõendada vastupidist. Kuivõrd majandustegevuses on legaalsete allahindluste tegemine tavapärane, tuleb soodustuse ebaseaduslikkust ette heites seda tõendada," selgitas kohus.

Prokuratuur süüdistab Neglasoni selles, et ta 2017. aasta oktoobris toimunud volikogu istungil hääletas Jõhvis Kaare 3 asuva hooldekeskuse hoone tühjalt seisvate ruumide OÜ-le Corrigo rendile andmise poolt. Süüdistuse järgi oleks ta pidanud end hääletuselt taandama, sest oli samal ajal ettevõttega seotud ja tegi käsunduslepingu alusel töötukassale sama ettevõtte alt töövõimeekspertiise.

Toona andis volikogu need ruumid üürile renditasuga üks euro ruutmeetri eest kuus, kuid prokuratuuri hinnangul oli see liiga madal hind.

Tervisekeskuse rajamine

Neglason tegi Corrigole töövõimeekspertiise lepingu alusel 2016. aasta juulist kuni 2018. aasta jaanuarini ning selle eest maksis ettevõte talle kokku 83 000 eurot. Suuremat osa sellest summast käsitles prokuratuur altkäemaksuna, mida Tiiu Sepp ja Corrigo maksid Neglasonile väidetavate teenete eest. Prokuratuuri veendumusel suunati Neglasonile rohkem ekspertiise kui teistele ekspertarstidele, et ta saaks rohkem teenida.

Neglasoni sõnul oli asi lihtsalt selles, et teistel arstidel polnudki põhitöö kõrvalt võimalik sageli rohkem ekspertiise teha. Neglason lisas, et talle esitatud altkäemaksusüüdistus on veel seetõttu erakordne, et käsitleb väidetavat altkäemaksu, millelt on riigile tasutud kõik seadusest tulenevad maksud.

Neglasoni süüdistatakse selles, et ta avaldas volikogu esimehena ajakirjanduses, komisjonides ja aruteludel poolehoidu sellele, et Jõhvi rajatava esmatasandi tervisekeskuse projekti teostajaks saab Corrigo. Tervisekeskuse rajamisel panustab lõviosa riik, väiksemal määral omavalitsus ning ettevõtja. Neglasoni sõnul tegi Jõhvi otsuse tervisekeskuse rajamiseks juba aastal 2015, kuid lepingu Corrigoga sõlmis ta järgmise aasta keskel.