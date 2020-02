Kõlvart: inimesed loobuvad autodest keskkonna nimel

"Kuidas areneb inimeste mõtteviis? Inimesed loobuvad täna autodest seepärast, et see pole keskkonnasõbralik. Sellist mõtteviisi polnud veel kümme aastat tagasi!" rääkis linnapea Mihhail Kõlvart täna Äripäeva Kinnisvaraarenduse konverentsil.

"Kuidas areneb inimeste mõtteviis? Inimesed loobuvad täna autodest seepärast, et see pole keskkonnasõbralik. Sellist mõtteviisi polnud veel kümme aastat tagasi!" rääkis linnapea Mihhail Kõlvart täna Äripäeva Kinnisvaraarenduse konverentsil.

Kõlvart tõi välja, et perspektiivi leidmiseks, kuidas linn peaks arenema, tuleb teha koostööd era- ja avaliku sektori vahel.

"Selleks, et linn areneks, peame esmalt teadma, millist linna me soovime kahekümne viie aasta pärast? Kas meil see visioon on? Ei ole!" ütles linnapea.

Kõlvart rõhutas, et ükski üldplaneering ei näe ette, milline peaks välja nägema sotsiaaltaristu, sest planeering on lihtsalt kaart, mitte elav plaan. "Kas linn saab siis areneda vaid arendaja nägemusest lähtuvalt?" küsis ta ning rõhutas, et selline areng ei ole jätkusuutlik.

Kõlvart küsis, kas on võimalik luua pikaajalist nägemust linna arengule, mis poleks pelk turu reguleerimine ning leidis, et selleks tuleb esmalt planeerida transpordivõrk ning alles siis arendada kinnisvara.

"See ei tähenda üle reguleerimist, vaid vastuoksa bürokraatia vähenemist. Menetlus peaks olema operatiivsem," rõhutas ta ning möönis, et suur pilt ja pikaajaline visioon on see, mida ei saa luua arendaja üksinda, vaid koos linnaga. "Ma räägin suuremast pildist."

Kõlvart peatus parkimiskorraldusel, mis on tema sõnul hoopis laiem teema, kui lihtsalt autode probleem linnas. "Küsimus on selles, millist keskkonda soovime näha?" ütles ta ning osutas, et kui lihtsustada parkimiskorda, kas inimesed kasutavad siis rohkem ühistransporti või hakkavad hoopis kaootilisemalt parkima? "Siin tuleb mängu ideoloogia – kuidas areneb inimeste mõtteviis? Inimesed loobuvad täna autodest seepärast, et see pole keskkonnasõbralik. Sellist mõtteviisi polnud veel kümme aastat tagasi," tõi ta välja arengu tallinlaste mõtlemises.

Kõlvart kummutas ka arvamuse nagu jutt suuremast pildist oleks vaid teooria, vaid linnavalitsuse juurde on vaja kompetentsikeskust, kus pelgalt ei teoretiseerita, vaid viiakse plaanid ellu.

"Koostöö erasektoriga töötab kahel tasandil – esiteks teoreetiline lähenemine ja teiseks koostöö konkreetsete objektide elluviimiseks," ütles linnapea. "Linnapoolne sõnum on, et me pole mitte ainult valmis koostööks, vaid ilma selleta Tallinna linna edukalt ehitada pole võimalik."