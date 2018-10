Kõlvart: Kristen Michal kasutab Eesti riigilippu poliitilises mängus

"On kurb vaadata, kuidas reformierakondlasest kolleeg Kristen Michal püüab poliitilistel kaalutlustel vastandada Kõlvartit ja Eesti lippu," ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart. "Praegu toimuv kemplemine riivab mind ja paljusid teisi inimesi, sest Eesti riigilippu kasutatakse nii madala profiiliga poliitilises mängus."

Eilsel Tallinna Linnavolikogu istungil jätkus poleemika Eesti riigilipu volikogu saali toomise ümber.

"On kurb vaadata, kuidas reformierakondlasest kolleeg Kristen Michal püüab poliitilistel kaalutlustel vastandada Kõlvartit ja Eesti lippu," ütles Tallinna Linnavolikogu esimees Mihhail Kõlvart.

"Ma saan aru, mida ja miks ta püüab seda teha. Mul on aga küsimus: "Kui mitmel korral on Sul, hea Kristen Michal, olnud elus võimalus seista rahvusvahelisel areenil, kus tänu Sinu pingutustele heisatakse Eesti riigilipp, mängitakse Eesti riigihümni ja sajad inimesed erinevatest riikidest tõusevad Eesti riigi sümboolika auks püsti? Minu elus on selliseid kordi olnud kümneid. Need on olnud kõik erilised ja väärtuslikud hetked. See on tõeline riigilipust lugupidamine, mitte sinimustvalge kuritarvitamine endale tähelepanu pööramiseks," lisas Kõlvart.

Jant lipu ümber solvab inimesi

"Praegu toimuv kemplemine riivab mind ja paljusid teisi inimesi, sest Eesti riigilippu kasutatakse nii madala profiiliga poliitilises mängus," ütles Kõlvart. Volikogu esimees selgitas, et volikogu on otsinud lahendusi ning kohta, kuhu suurt riigilippu paigutada ja selleks on kaasatud ekspert. Kõlvart tõi välja, et suure riigilipu saali sissetoomisel on oma etikett, nagu ka Eesti lipu kasutamisel siseruumides. Riigikantselei kodulehel seisab: "Eesti lipp on nii riigi- kui rahvuslipp, seetõttu tuleb seda kohelda austuse ja väärikusega".

"Hea ja ühtse lipu kasutamise praktika kujundamiseks on seal sõnastatud täpsed soovitused ja olemas kõigile tutvumiseks," lisas Kõlvart. "Südamest loodan, et me suudame jääda väärikaks oma tegevuses linnavolikogus, nagu ka mujal, ning tunda uhkust Eesti riigilipu üle."

Tallinna Linnavolikogu kantselei pöördus 20. septembri ja 4. oktoobri istungite vahelisel ajal volikogu istungite saali kujundusprojekti autori, Siiri Nõva poole, et leida suurele riigilipule saalis sobilik koht ning saada tema eksperthinnang. Tegutsedes vastavalt eksperdi juhistele paigutati suur riigilipp hoone kolmanda korruse aatriumisse ning ruumis tehti vajalikud ümberkorraldused.

Lisame arvamuse täies mahus ning arhitekti loal:

Riigilipu paigutamisest Tallinna Linnavolikogu istungite saali, Siiri Nõva 30.09.2018, volitatud arhitekt tase 7, ST arhitektid OÜ.

Tallinna Linnavolikogu Kantselei istungite saali siseruumides kasutatava alusel riigilipu paigutamise võimalusi analüüsides on selgunud, et sobivaim lähim asukoht on kolmanda korruse fuajee klaasvitraažiga seina keskosas.

Nimelt vajab riigilipp enda ümber suurt vaba ala ning õhuruumi. Nõuetekohase paigutamise järgi peab lipp paiknema metallalusel ja kalde all, mis tagab lipu vaadeldavuse. Vastasel korral ei pääse lipp mõjule.

Volikogu istungite saalis ja eesruumis ei leidu sobivat asukohta ilma ümberehitusi ning mööbli ümberpaigutamisi teostamata. Mööbli ümberpaigutamisi takistab lahendus, kus kõik tehnosüsteemid (istungi heli, videoülekanne ning hääletussüsteem) on töölaudadesse sisse ehitatud ning kogu kaabeldus kulgeb põrandakatte all. Ilma suurte ümberehitusteta ei ole võimalik töökohti ümber tõsta. Viimati toimusid suuremad saali rekonstrueerimistööd 2016. aasta suvel kui loodi võimalus saalis ratastooliga liikumiseks.

Välja pakutud lipu asukoht kõnepuldi kõrval või taga takistab ratastooliga vaba juurdepääsu kõnepuldile ja samuti puudub lipul vajalik ruum. Hetkel puhkeruumis oleval asukohal puudub vajalik õhuruum lipu kohal. Kolmanda korruse fuajee, mis on kõrge lae tõttu avara ruumimõjuga, on riigilipule parimaks asukohaks.

Sobivaima tulemuse saavutamiseks on vajalik vitriinkappe vähendada ja teostada olemasoleva mööbli ja sisetaimestuse ümberkujundamine. Kolmanda korruse fuajees on siseruumides kasutatava riigilipu sobivaim võimalik ja väärikas asukoht Tallinna Linnavolikogu istungite saali lähiümbruses.

Analüüs on koostatud istungite saali viimaste kujundus- ja rekonstrueerimisprojektide väljatöötamise kogemuse baasil.