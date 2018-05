Kommusaar: mida rohkem lapsevanem endasse usub, seda parem vanem ta on

"Lapsevanem peab uskuma sellesse, et ta on hea vanem ja siis õnnestub see paremini," rääkis õena töötav magistrant Janne Kommusaar. "Perekonna struktuurid on ajas palju muutunud, juurde on tekkinud palju uusi nähtuseid nagu näiteks kärgpere."

Lapse heaolu sõltub kolmest faktorist – tal peavad olema tagatud arengu tingimused, keskkond ning perekond, rääkis Janne Kommusaar õdede liidu konverentsil. "Me kõik teame lapsevanematena seda, et meie otsustest sõltub lapse tulevik," sõnas Kommusaar.



Lapsevanemana on oluline, et ema või isa oleks enda panusega rahul ja usuks oma võimetesse. "Lapsevanema rahulolul on kaks poolt. Üks pool on see, et lapsevanem tunneks ise rahulolu ja oleks õnnelik, et ta on lapsevanem. Teine pool on aga niinimetatud enesetõhusus, mis peab ka olema täidetud, sest lapsevanem peab uskuma sellesse, et ta on hea vanem ja siis õnnestub see paremini," lisas Kommusaar.



Kommusaare sõnul on seni Eestis väga vähe vanemlusega tegeletud. "Perekonna struktuurid on ajas palju muutunud ja on juurde tekkinud palju uusi nähtuseid nagu näiteks kärgpere, mida varem pole olnud."



Kommusaar uuris, kuidas hindavad ennast 2-aastaste laste vanemad. "Enamuses lapsevanemaid leidis,et nad asetuvad kuskile 7 punkti kanti kümne palli skaalal," lisas Kommusaar. Kõige kõrgemalt hindasid vanemad enda vanemlikku hakkamasaamist need vanemad, kelle lastel oli suurem sõnavara.



Paljud vanemad tunnevad, et nad vajavad abi lapse kasvatamisel, aga nad ei tea seda, kust seda abi otsida, lisas ta.