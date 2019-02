Kontoriromantikat kogeb isiklikult üha rohkem töötajaid

Enam kui veerandil juhtimisvaldkonna (26%) ja rohkem kui viiendikul assisteeriva (22%) valdkonna töötajatest on olemas kohtingukogemus kolleegiga.

CVKeskus.ee sõbrakuu küsitlusest selgub, et peaaegu pooled töötajad on töökohal kogenud või märganud kontoriromantikat. Seejuures on kontoriromantikat ise kogenud enam kui iga viies töötaja, mida on rohkem kui kahel eelneval aastal.

Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee küsitlusele vastas ligi 2000 töötajat, kellest 46 protsenti tõi välja, et nad on märganud kolleegide seas või kogenud ise töökohal romantikat. Isiklikult oli kontoriromantikaga kokku puutunud üle viiendiku (21%) vastajatest, mis on eelmise aastaga võrreldes taaskord pisut kerkinud ­– 2018. aastal oli isiklik kontoriromantika kogemus 19%-l vastanutest ja 2017. aastal 17%-l.

Kes on Eesti kontorites romantilistele suhetele enim avatud?

Selgub, et enam kui veerandil juhtimisvaldkonna (26%) ja rohkem kui viiendikul assisteeriva (22%) valdkonna töötajatest on olemas kohtingukogemus kolleegiga. Neile järgnevad 17 protsendiga transpordi ja logistikatöötajad ning finantsvaldkonna inimesed. Küsitlusest joonistub välja seegi, et kõige vähem käivad kolleegidega kohtingul IT-sektori töötajad, kelle seas on sellise kogemusega töötajaid vähem kui kümnendik (9%). Ka möödunud aasta küsitlus näitas, et infotehnoloogia valdkonna töötajate seas on romantilisi kolleegide vahelisi suhteid kõige vähem.

Kui võrrelda mehi ja naisi, siis viimaseid kutsutakse kohtingule kaks korda enam. Naised märkavad paremini ka kolleegide vahelist romantikat kõrvalseisjana – 28% naistest on märganud kontoriromantikat. Lähedasemate suhete märkamisel on oluline roll ka vanusel. Mida noorem on kollektiiv, seda rohkem kontoriromantikat näha on. 30-aastastest ja noorematest on kolleegide tavapärasest soojemaid suhteid märganud koguni 63% vastanutest.

Arvestades sellega, et pea pooltel Eesti töötajatel on ületunnid levinud osa tööst, ei ole kontoriromantika kogemustega töötajate suur osakaal üllatav – tööle võtame ju ikkagi kaasa oma parimad omadused ja näib et kui veedame töökaaslaste seltsis enamiku oma ärkveloleku ajast, on romantilistel suhetel ka lihtne tekkida.

Mis valdkonna töötajad käivad kolleegidega kohtingul?