Konverentsibüroo: konverentsikeskuse viibimisega kaotame raha

MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuhi Kadri Karu sõnul kaotab Eesti aastas kümneid rahvusvahelisi konverentse ja miljoneid eurosid maksutulu sobivate konverentsiruumide puudumise tõttu.

"Linnahall laguneb ja samal ajal kaotab Eesti aga kümneid konverentse ja hinnanguliselt ligi 20 miljonit eurot aastas naaberriikidele sobivate konverentsiruumide puudumise tõttu," ütles Karu pressiteates.

Vastavalt 2018. aasta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) uuringule jätab üks rahvusvahelise erialakonverentsi delegaat Eestisse ligi 900 eurot. Eelmisel aastal tõid ainuüksi rahvusvahelised konverentsid Eesti majandusse hinnanguliselt üle 45 miljoni euro, teatas Eesti Konverentsibüroo.

Linnahalli renoveerimise ning jäähalli planeeritud konverentsikeskuse rajamisega edasi liikudes teeniks linnahall MTÜ sõnul riigile ja linnale märkimisväärset tulu. Lisaks majanduslikule kasule aitaks suurema hulga rahvusvaheliste konverentside võõrustamine tutvustada maailmale Eesti teaduse, kultuuri ja ettevõtluse edulugusid.

Karu hinnangul on mõistlik linnahalli paigutada üksteist täiendavad ja ruumide ristkasutust võimaldavad funktsioonid. "Suuremaid pindu on vaja nii konverentsikeskusel, ooperimajal, ERSO-l, PÖFF-il kui mitmetel teistel kultuuriüritustel. Linnahall ei ole kummist ning parima funktsionaalsuse leidmiseks on vaja erinevaid osapooli ühendavaid arutelusid," märkis ta.

"Tuleks arvestada sellega, et kõiki vajadusi ei saa rahuldada ilma, et tehtaks liigseid kompromisse ning lõppkokkuvõttes ei sobi maja kellelegi. Loodame, et riigiabi menetlus Euroopa Komisjonis leiab lahenduse ning ei lükka linnahalli taastamist veel kaugemale tulevikku, kuniks pole enam, mida taastada," lisas Karu.

Järgmise aasta riigieelarves linnahallile raha ette nähtud ei ole, kuna Euroopast pole saadud riigiabi luba. Tänavu kevadel vastu võetud riigieelarve strateegias 2020-2023 on kirjas, et Tallinna Linnahalli rekonstrueerimiseks rahvusvaheliseks konverentsikeskuseks eraldatatkse 40 miljonit eurot.

Valitsuskabinet hakkab sel nädalal ka arutama, kas linnahallile anda lisaks konverentsikeskusele ka ooperiteatri funktsioon.