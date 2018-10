Koolidesse jõuavad tasuta digiõpikud

"Täna algab uus ajastu Eesti hariduses," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. "Uued digiõpikud toovad uutmoodi võimaluse õppimiseks ja õpetamiseks kõikides Eesti koolides. Digiõpikud muudavad ka koolikotid kergemaks, sest enam ei ole vaja kaasas kanda kõiki paberõpikud."

Kõik põhikoolilapsed saavad nüüdsest kasutada tasuta digiõpikuid, mis muudavad koolikotid kergemaks ja õppimise põnevamaks, teatas haridus- ja teadusministeerium BNS-ile.

"Täna algab uus ajastu Eesti hariduses," ütles minister Mailis Reps pressiesindaja teatel. "Uued digiõpikud toovad uutmoodi võimaluse õppimiseks ja õpetamiseks kõikides Eesti koolides. Digiõpikud muudavad ka koolikotid kergemaks, sest enam ei ole vaja kaasas kanda kõiki paberõpikud."

"Head lapsevanemad, vanavanemad, tädid ja onud – see on teie võimalus koos lastega võtta ette põnev õpiränne," sõnas Reps. Alates reedest on nädala jooksul võimalik absoluutselt kõigil võimalik tasuta pääseda ligi digiõpikute keskkonnale.

Uued digiõpikud on tasuta kättesaadavad kõikidele põhikooliõpilastele, seda nii eesti kui ka vene õppekeelega koolides. Samuti võimaldavad digiõpikud õppida sobival ajal ja kohas, oluline on vaid nutiseadme ja internetiühenduse olemasolu.

Digiõpikud ei ole staatilised õppematerjalid, vaid tegu on õpiku, töövihiku ja vihikuga üheskoos, moodustades keskkonna, kus õpilane saab omandada uusi teadmisi, lahendada ülesandeid ja teha märkmeid. Vajadusel on lihtne minna eelmiste või tulevaste klasside õppematerjalide juurde.

Tasuta digiõpikud aitavad kaasa õpilaste digioskuste ja -pädevuste arendamisele, mis on võtmetähtsusega tänapäeva ühiskonnas toimetulekuks. Digiõpikute ja teiste nutikate lahenduste abil kujundatakse õpilastes oskusi, et saada iseseisvalt hakkama igapäevaste ja eluliste probleemidega.