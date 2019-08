Koolilogopeed: logopeede napib tööturul!

"Logopeede meie tööturul tõesti napib," ütles Eesti Logopeedide Ühingu vanem Siiri Kliss. "Kui lastele on abi veel kuidagi kättesaadav, siis väiksemates asulates on täiskasvanu oma murega tihtipeale üksi."

"Logopeede valmistatakse Eestis ainsana ette Tartu Ülikooli magistriõppes. Me töötame erinevates süsteemides - hariduses, meditsiinis, rehabilitatsiooni vallas inimestega sünnist surmani ehk et tööpõld on väga lai. Kui riik võttis jõuliselt suuna kaasavale haridusele, ei mõeldud põhjalikult läbi kõike sellega kaasnevat. Olukord tõi kaasa suurema vajaduse tugispetsialistide, sealhulgas ka logopeedide järele," hindas Kliss.

Logopeedide hulk jäi tema sõnul aga ikka samaks. Ülikooli vastuvõtunumbrid magistriõppesse ei suurenenud. "Tööjõuvajadust ei prognoositud, probleemiga hakati tegelema alles siis, kui see oli juba tekkinud," sõnas Kliss.

Niisamuti on põhjuseks logopeedide tegevusvaldkonna laienemine mistõttu on vaja rohkem spetsialiste. Näiteks tegeletakse ka selliste probleemidega, millega varem ei tegeletud - neelamishäirete diagnoosimise ja teraapiaga.

"Ka diagnoositakse kõneprobleeme rohkem ning need on muutunud keerukamateks, tihtipeale kombineerudes muude puuetega. Ehk et vajadus logopeedilise abi järele kasvab," ütles Kliss.

Ta rääkis, et kui lastele on abi veel kuidagi kättesaadav, siis täiskasvanu on oma murega logopeedide nappuse tõttu tihtipeale üksi, kui ta just mõnes suuremas linnas ei ela.

Tunnustamata amet

Klissi sõnul ei piisa logopeedi tunnustuseks sageli vaid tunnustavast peanoogutusest ameti prestiižikuse kohta ja jutust logopeedide vajalikkusest. "Kui spetsialistile makstav palk ei ole seejuures piisavalt motiveeriv. Lisaks on logopeedide palgad väga ebaühtlased, nii süsteemide see kui nende vahel, sõltudes KOV-st ning meditsiini- ja rehabilitatsioonivaldkonnas haiglate, asutuste juhtkonnast," ütles ta.

Haridussüsteemis andis riik päris suured summad tugispetsialistide palkade katteks. Küll sihtotstarbeliselt, aga seda on võimalik ikkagi hea tahtmise ja nutikuse juures väga erineval moel kasutada, mistõttu reaalses elus pole logopeedide rahakotid hüppelist palgatõusu küll tunda saanud. Võib olla pole tänapäeva uhkes maailmas paslik tuua näiteid nõukogude ajast, kuid siis oli logopeedi palk 20% õpetaja omast kõrgem ja spetsialistide puudust ei olnud. Logopeedide palgad peaksid kindlasti olema nüüdki seotud mingi koefitsiendiga (ei piisa miinimumpalgaga nõudest) õpetajate ja arstide töötasust, mis motiveerib töövõtjat ning annab talle kindlustunde.

Eesti töötukassa tööandjate teenusejuht Livia Laas selgitas, et tööjõuvajaduse baromeetrist selgub, et enamjaolt on logopeedide puuduse taga seniste töötajate pensionile siirdumine ning nende asemele ei ole võtta uusi kvalifitseeritud töötajaid ehk logopeedi haridusega inimesi ei ole hetkel tööturul sellisel hulgal nagu tööandjad ootaks.

"Ka on märgitud, et inimestel puudub valmisolek töötada omandatud hariduse valdkonnas, mis võib olla seotud aspektiga, et nende palgaootus on mittevastav tegelikele palkadele. Sealjuures võib olla väiksemates kohtades mure, et näiteks kool või lasteaed ei saa pakkuda inimesele täiskohaga tööd, mistõttu ei leita endale tööle sobivat spetsialisti.

Igal aastal 25 uut logopeedi

Kliss selgitas, et OSKA hariduse ja teaduse raportis välja toodud vajaduse kohaselt oleks aastatel 2018-2025 vaja igal aastal juurde 25 logopeedi.

"Sel aastal andis Haridus- ja Teadusministeerium sihtotstarbelist raha (programm kestab kolm aastat), et tugispetsialistide, sealhulgas logopeedide nappust leevendada. Seetõttu sai ülikool suurendada logopeediaüliõpilaste vastuvõttu magistriõppesse," selgitas Kliss. Kui varasemalt olid vastuvõtuarv keskeltläbi 12-15 üliõpilast, siis sellest sügisest asub logopeediat õppima 34 üliõpilast. Selline muudatus on Klissi sõnul igati positiivne ning jääb loota, et riigi edasine palgapoliitika toetab inimeste soovi tööturul logopeediavaldkonnas ka jätkata.

Meeli Pandis, kes on töötanud logopeedina üle 30 aasta, rääkis, et ega logopeedide üleküllust pole kunagi olnud. "Ma ei tea, et ühelgi logopeedil oleks kunagi probleemi olnud töökoha leidmisega," ütles Pandis.

Logopeedid spetsialiseeruvad enamasti ühele valdkonnale, mitte kõik ei tee kõike. Mõned töötavad meditsiini tugisüsteemis, aitavad neid inimesi, kes taastuvad mõnest haigusest. "See on väga spetsiifiline töö, mis nõuab ka vastavat ettevalmistust," ütles Pandis.

Teine valdkond on tema sõnul koolieelne töö, mis keskendub lapse kõnele ja hääliku seadmisele. "Kolmas on koolilogopeedi töö, nemad tegelevad väga palju lugemis- ja kirjutamisoskusega, aga ka kõneprobleemidega," ütles Pandis.

Tema arvates räägitakse logopeedide põuast rääkides enamasti haridussüsteemis töötavate logopeedide vähesusest.

Pandis ütles, et probleem on mitmetahuline: kas on logopeede vähem või on probleem suurem.

Tema hinnangul on probleeme rohkem, sest lastel on juba väikeset peale kõnearenguga probleeme.

Pandis ütles, et muutunud on meie igapäevane kommunikatsioon: lastega räägitakse vähem, lapsed puutuvad arvuti- ja multikamaailmaga kokku nooremalt kui varem. "See tähendab, et kõne areneb kas hiljem või teistmoodi ja seal on üks probleemi juur. Teine probleemi juur on kaasav haridus," ütles Pandis. Tema hinnangul on jäänud kahe silma vahale tõik, et seoses kaasava haridusega ei vähene vajadus tugistruktuuride järele.

"Vastupidi, vajadus pigem suureneb, sest tavakooli õpetajad ei ole saanud seda ettevalmistust, mida erikoolide eriõpetajad," ütles Pandis.

Kaasava hariduse teine aspekt on muukeelsed lapsed. "Nende kõne areng ja häälduse taust, tingib vajaduse suurema abi järele," ütles Pandis ning möönis, et kõik see on väga tervitatav, aga tugistruktuurid ei pruugi valmis olla. "Nõudlus on suurem ja pakkumine väiksem," nentis ta. Tema hinnangul aitaks põuda leevendada ka see, kui oleks suur rõhk jätkukoolitusel, ehk logopeediks saaks õppida lisaerialana.

Tegeldakse, kui probleem on tekkinud

Klissi sõnul on see elu loomulik osa, et inimesed lähevad pensionile. "Paraku ei prognoosita aga tööjõu vajadust, sellega tegeldakse alles siis, kui probleem on juba tekkinud. Antud hetkes me praegu olemegi.," kommenteeris Kliss. Siiski nagu eelpool juttu oli, on riik natukene juba lahendusi otsinud.

"Lisaks ülikooli poolt vastuvõetavate üliõpilaste arvu suurenemisele ja küllalt tihedale konkursile sel aastal, on nüüd võimalik logopeediat õppida sessioonõppes. See annab võimaluse inimestele ka töö või pere kõrvalt, ümberõppe või eriala vahetamise soovist ajendatuna paindlikumalt läbida õppekava," selgitas Kliss.

Logopeedia on tegelikult populaarne eriala. Vastuvõtunumbrid ja arvestatav konkurss õppekohtadele räägib tema sõnul juba isegi eriala populaarsusest.

Kliss arutles ka, et ega igaüks logopeediks ei sobigi. "Inimene peab olema kindlasti õpihimuline, visa, järjekindel, kannatlik, analüüsivõimeline, empaatiavõimeline. Töö on mitmekülgne, huvitav, aga tihti vaimselt pingeline, vastutusrikas," selgitas ta. Logopeedi töös ei ole olemas valmismudeleid ja iga juhtum on eriline, mistõttu on eelnimetatud omadused tähtsad õppimaks seda ametit ja tegemaks oma tööd hästi. Logopeed omab selliseid teadmisi, millega ta saab abivajajat palju aidata. Meie väljaõpe võimaldab pakkuda väga olulist tuge.