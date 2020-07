Kõrgkooli kandideerijad ei saa vastuvõtukorrast aru

"Kui kasutaksime pingereataktikat, siis arvaksid inimesed, kes ei mahu esialgsesse vastuvõtunimekirja, et nende jaoks on rong läinud, kuigi tegelikult nii ei ole," ütles Eesti maaülikooli õppeosakonna juhataja ​Ina Järve.

Kuigi kõrgkoolide kodulehtedel on kirjas erialade õppekohtade arv, on vastuvõtukirjad saadetud siiski suuremale hulgale, kui on kohti, mis on noorte hulgas tekitanud arusaamatuse – kui mitu inimest eriala õppima pääseb, vahendas BNS Postimeest.

Tartu ülikool on praegu kehtivat vastuvõtukorda kasutanud 2014. aastast ning tegu on lähenemisega, kus erialadel pakutakse kavandatust enamatele parimatele kandidaatidele õppekohti, et vältida nädalaid kestvat täiendavate vastuvõtuotsuste tegemise protsessi, selgitas Tartu ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma.



Täiendavate vastuvõtuotsuste tegemisel lähtub ülikool õppekavale kehtestatud vastuvõtulävendist ja kahe viimase aasta õppekoha loobumise määrast. Sellega võtab ülikool riski, et ainekavale asubki õppima kavandatust rohkem inimesi, kuid samuti annab see õppijatele võimaluse vajaduse korral oma elu kiiremini teise linna ümber korraldada.

"Arstiteaduses on 185 õppekohta, kuid viimastel aastatel on umbes sada kandidaati pakutud õppekohast loobunud. Seetõttu saadeti sel aastal teadlikult vastuvõtuotsus 262 parimale kandidaadile," tõi Kaldma näite.



"Kandideeriva" staatusega inimene ei pruugi kohta saada

Eelmisel aastal saadeti arstiteaduskonna vastuvõtuotsus 290 inimesele, kellest 104 loobusid ning 186 asusid õppima. Neljapäeva keskpäeva seisuga oli arstiteaduskonnas 166 inimest õppekoha vastu võtnud, loobunuid oli 58. Kuigi kutse saadeti rohkematele inimestele, ei tähenda see, et kui vastuvõetav inimene loobub oma võimalusest, saab "kandideeriva" staatusega inimene tema koha.

Näiteks 50 õppekohaga ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekaval on vastuvõtuotsus saadetud 61 inimesele, mis tähendaks seda, et 62. kohal olev kandideerija peaks ootama, millal loobuvad kõik 12 inimest.



Ka Eesti maaülikool on sama põhimõtet kasutanud üle viie aasta. Maaülikooli õppeosakonna juhataja Ina Järve arvates on variant, kus õppima kutsutakse rohkem noori, mõjuvam. "Alati ütleb mingi osa kandideerijatest ära. Kui kasutaksime pingereataktikat, siis arvaksid inimesed, kes ei mahu esialgsesse vastuvõtunimekirja, et nende jaoks on rong läinud, kuigi tegelikult nii ei ole," selgitas Järve. Olukorda, kus õppekavale tulebki rohkem inimesi õppima, peab ta ebatõenäoliseks.

Uute tudengite nimekirjad selguvad hiljemalt 17. augustil, kui kõik kõrgkoolid on täitnud oma õppekohad. Siis asutakse täitma vabu kohti, kui neid muidugi on. "Reaalselt näeme õppijate hulka ikkagi siis, kui on õppima asumise päev, ehk 1. septembril," lisas Järve.