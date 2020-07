Kõrkja saare veisekari suurenes kahe veise võrra

"Maikuu keskpaigas Kõrkja saarele toodud veised on uues kohas hästi kohanenud ja kuna karjamaadel süüa jagub, toodi saarele kaks veist juurde," põhjendas Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat.

Täna lasti Kõrkja saare karjamaadele veel kaks veist, nüüd on saarel kokku üheksa looma.

"Maikuu keskpaigas Kõrkja saarele toodud veised on uues kohas hästi kohanenud ja kuna karjamaadel süüa jagub, toodi saarele kaks veist juurde. Nüüd on Pirital kokku üheksa linnalooma – seitse suurt ja kaks vasikat," sõnas Liinat. Ta lisas, et loomad võeti kevadel eesmärgiga hooldada Pirita jõe ürgoru linnaniite ning pakkuda linlastele ja Pirita külalistele silmailu.

"Mõlema eesmärgiga oleme senini hästi hakkama saanud, loomad on niidu hooldamisel ja võsa pealetungi tõrjumisel väga efektiivsed ning paljud Pirita külalised on käinud loomi vaatamas ja jäädvustamas," sõnas Liinat ja lisas, et loomad on vaiksed ega sega kedagi. "Kui algul olid saare püsielanikud loomade suhtes pisut äraootaval seisukohal, siis nüüd on nad oma uute naabritega harjunud ja väga rahul," märkis linnaosavanem.

Veised jäävad Piritale esialgse plaani kohaselt kuni oktoobri keskpaigani.

Pirita jõe ürgorg on maastikukaitseala ning Kõrkja saare niidu näol on tegemist poolloodusliku kooslusega, mille säilimiseks tuleb niitu igal aastal niita või hooldada karjatamise abil.