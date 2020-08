Belgias on kõrge nakkusjuhtumite arv ühe elaniku kohta võrreldes teiste riikidega ning nakkuste arv on sagenenud pärast esialgset edu epideemia kontrolli alla saamisel. "Nina ja suud katva maski kandmine on nüüdsest kohustuslik kõigile alates 12. eluaastast avalikes kohtades ja erakohtades, mis on avalikkusele ligipääsetavad," teatasid võimud.

Belgias on kõrge nakkusjuhtumite arv ühe elaniku kohta võrreldes teiste riikidega ning nakkuste arv on sagenenud pärast esialgset edu epideemia kontrolli alla saamisel. "Nina ja suud katva maski kandmine on nüüdsest kohustuslik kõigile alates 12. eluaastast avalikes kohtades ja erakohtades, mis on avalikkusele ligipääsetavad," teatasid võimud.

Belgias Brüsseli piirkonnas on maskide kandmine avalikus ruumis alates tänasest kohustuslik, vahendas BNS kohalikke võime.

Personaalsed kaitsemaskid olid kohustuslikud enamikes avalikes siseruumides juba alates 11. juulist inimestele vanuses 12 ja vanemad. Meedet laiendati Brüsseli regiooni 19 omavalitsuses pärast seda, kui ületati nakkuste piir 50 juhtumit 100 000 inimese kohta.

Belgias on kõrge nakkusjuhtumite arv ühe elaniku kohta võrreldes teiste riikidega ning nakkuste arv on sagenenud pärast esialgset edu epideemia kontrolli alla saamisel.

Belgia nakkusjuhtumite arv ületas ületas kolmapäeval 75 000 piiri. Registreeritud on peaaegu 10 000 koroonaviirusest tingitud surmajuhtumit. "Nina ja suud katva maski kandmine on nüüdsest kohustuslik kõigile alates 12. eluaastast avalikes kohtades ja erakohtades, mis on avalikkusele ligipääsetavad Brüsseli piirkonnas."

Meede ei rakendu Belgia kahe teise piirkonna Flandria ja Valloonia suhtes. Brüsselis kehtivad samuti teatud erandid sportlikule tegevusele ja teatud erivajadustega inimestele.