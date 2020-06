Koroonakriis muudab meie arusaama heast linnakeskkonnast

"Suurim oht on soov minna tagasi harjunud "normaalsusesse". Me peame ise määrama soovitud oleku," ütles Helsingi sõltumatu mõttekoja Demos konsultant Damiano Cerrone. "Need muutused väldiksid nakkuse leviku uute lainete teket, parandaksid õhu kvaliteeti ja inimeste tervist ning aitaksid riikidel saavutada oma säästva arengu eesmärke."

Kõige suuremad muutused toimuvad Cerrone hinnangul mitte linnasüdametes, vaid äärelinnades. Inimeste mobiilsus muutub ja rohkem inimesi jääb kodukontoritesse.

"See tähendab, et ka mitmed olulised teenused, mida me seni oleme seostanud peamiselt linnade keskustega, peavad jõudma äärelinnadesse," rääkis Cerrone ja tõi näiteks erinevad linna ja riigi ametiasutused.

Cerrone leidis, et koroonapandeemiaga on inimkond sisenemas järjekorras seitsmendasse majanduse supertsüklisse ehk Kondratjevi lainesse ning see muudab muu hulgas põhjalikult ka linnakeskkonnale esitatavaid nõudmisi. Linnades toob see kaasa radikaalsed muutused nii linnaruumis, inimeste tegevustes kui ka sotsiaalmajanduslikes väärtustes.

Kriisieelne normaalsus ei taastu

Cerrone hinnangul tasub võtta kriisi kui võimalust. "Suurim oht on soov minna tagasi harjunud "normaalsusesse". Me peame ise määrama soovitud oleku," ütles Cerrone. Tema sõnul võtsid erinevad linnad kriisi ajal haiguse leviku piiramiseks ajutiselt kasutusele mitmeid abinõusid, mis tasuks muuta alatisteks.

Nii ongi näiteks Pariisi linnapea Anne Hidalgo kinnitanud, et linna naasmine koroonaeelsesse, autode poolt domineeritud olukorda on välistatud ka pärast koroonapiirangute kaotamist. Seattle plaanib sulgeda enam kui 25 kilomeetrit elamutänavaid läbivale autoliiklusele ning Milaano on Cerrone sõnul teerajajaks kriisist väljuvate linnade transiidi- ja pendelrändemudelite ümberkujundamisel.

Üks esimesi suuremaid muutusi saab Cerrone arvates olema viisis, kuidas me kasutame ostukeskusi, mis tema hinnangul enam vanaviisi jätkata ei saa. Muutub ka linnaruumi planeerimine ja haldamine, kus Cerrone hinnangul on vaja ametnike ja arendajate ning ehitajate kõrval hakata oluliselt rohkem kaasama kolmandat sektorit.

Töövormid on muutunud

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriosakonna dekaan Andres Ojari nõustus, et käimasolev tervisekriis on reljeefselt muutnud meie tööharjumusi ja koostöövorme. "Uueks normiks on kujunenud kaugtöö, kus tehnoloogia abil saame me reaalajas vahetada teadmisi, kogemusi, eksperthinnanguid ning analüüse. Lineaarse, järk-järgulise töökorralduse asemel tehakse koostööd paralleelselt kulgevates protsessides," rääkis Ojari.

Nii võib insener tema sõnul lahendada konstruktsioone enne hoone lõplikku kavandamist ja tootjapoolsed raamistused olla lähtekohaks ruumilistele ideedele. "Hästi kavandatud integreeritud disaini mudel võimaldab koheselt näha iga joonetõmbe tagajärgi konstruktsioonile, tootmisele, energiatõhususele ja kõigele muule, mida arvutuslikult on võimalik välja selgitada," selgitas Ojari.

Eesti Kunstiakadeemias toimunud rahvusvahelisel veebiseminaril arutasid mainekad arhitektuuri, inseneeria ja linnaplaneerimise valdkonna eestkõnelejad disaini ja ehitustööstuse omavahelisi suhteid ning koroonakriisi võimalikku mõju linnaruumile.

