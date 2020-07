Vabankis aega veetes nakatas viirusekandja seal temaga koos viibinud kaaslast. Täna selgus, et esimese nakatunu tõttu on koroonaviiruse saanud kolm inimest.

Möödunud nädala lõpus koroonapositiivseks osutunud tartlane on esialgsetel andmetel nakatanud veel kolme inimest, vahendas BNS Tartu Postimeest.

Terviseamet teatas reedel, et koroonapositiivseks osutunud tartlane käis nakkusohtlikul ajal 18. juulil ööklubis Vabank, järgmisel päeval Narva-Jõesuus Meresuu spaas, mitmes kaupluses ning 23. juuli õhtul Lõunakeskuses kinos (loe rohkem siit). Nüüd on teada, et tartlane on nakatanud oma lähikondseid.

Täna selgus, et esimese nakatunu tõttu on koroonaviiruse saanud kolm inimest. Kahel juhul nakatas positiivse proovi andnud tartlane oma lähituttavat, kellest üks andis omakorda viiruse edasi veel ühele inimesele.

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luht ütles, et koroonapositiivne tartlane oli lähikontaktis vähemalt kaheksa inimesega. "Lähikontakt meie jaoks tähendab seda, et inimesed on üksteisele lähemal kui kaks meetrit ja vähemalt 15 minutit," selgitas ta.

Terviseamet kaardistab, kellega kolm nakatunut võisid kokku puutuda.