Koroonast väsinud inimesed jooksevad tormi elamustele

"Kõik, mis puudutab perekeskset või individuaalset meelelahutust, on teinud sel aastal võidukäiku, seda kinnitavad nii koduste jõusaaliseadmete kui ka vee- ja aiatehnikamüüjad. Just viimasest ehk koduaedades nokitsemisest on saanud omaette meelelahutus suurele hulgale inimestele, mis omakorda hoogustab ka koduste turvaliste aiapidude toimumist," rääkis Avalike ürituste korraldajate liidu juhatuse liige Auris Rätsep.

"Juuli statistikat vaadates on toimunud suur muutus ning populaarsete toodete hulka on taas tagasi tulnud meie aktiivsed elamused," sõnas Kingitus.ee juht Kadri Lepiku. Tema sõnul on ostustatistikast selge erinevus näha, sest mais ja juunis, kui inimestel veel eesootava suve ja erinevate piirangute osas suur küsimärk oli, osteti pigem rahalises väärtuses kinkekaarte.

Lepiku osutas, et kõige populaarsemad elamused juulis on olnud langevarjuhüpped, sukeldumine Rummu karjääri veealuse vangla varemetes, ööbimine tünnikämpingus, lend kuumaõhupalliga ning meie enda poolt loodud kontseptsioon "sita teeninduse" õhtusöök.

Ta märkis ka, et üleüldiselt kategooriate kaupa vaadeldes on kõige populaarsemad järjekorras: elamused õhus, elamused vees ning erinevad spaa ja majutuse paketid. "Sellest võib järeldada, et eestlased tõepoolest on otsustanud juulis kodudest välja tulla ning meie kodumaal puhkust veetes ka erinevaid elamusi proovida," rääkis elamuste korraldaja.

Kingitus.ee turundusjuht Kristine Kivimäe lisas juurde, et teenusepakkujate tagasisidest on ta kuulnud, et klientide huvi aina kasvab, kuid suurim hirm on uue koroonaviiruse laine ees. Ta meenutas, et koheselt eriolukorra lõppedes kasvas huvi ning juunis sooviti kiiremas korras kodust välja minna. "Hirmust, et äkki tuleb kohe uus koroonalaine peale, osteti varasemast rohkem elamusi," märkis ta. Kivimäe tõi välja, et juuli on samuti olnud vägagi aktiivne kuu ning võrreldes eelmise aasta juuliga kasvas müük 30 protsenti.

Kino ootab Teneti linastumisel publikumenu

Apollo Kino Baltikumi turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets muretses, et seoses koroonaviirusest tingitud eriolukorraga on mitmetel olulistel kinoturgudel, eelkõige USA-s ja Aasias paljude oodatud filmide, esilinastuse kuupäevi sel suvel korduvalt muudetud ning paljud filmistuudiod elavadki praegusel ajal päev korraga uute plaanide tegemisel.

Siiski on tema sõnul jagunud on piisavalt häid välismaiseid ja ka kohalikke filme, mida kinosõpradele näidata. "Kõik ei ole küll klassikalised Hollywoodi kassahitid, aga samas on nende hulgas väga häid filme, mis tihti suurfilmide varju võivad jääda. Nüüd on olnud lihtsalt ka teistel filmidel suurem võimalus vaatajateni jõuda," tõi ta välja olukorra positiivsema poole.

Mändmets rõhutas, et selle suve kõige oodatum kassahitt on kahtlemata osaliselt Eestis filmitud "Tenet" , mille esilinastus Eestis toimub 26. augustil ning toob kindlasti suure vaatajaskonna kinno.

Ta meenutas, et alates 1. juulist jätkusid piirangud kinodele ehk kino saab endiselt välja müüa maksimaalselt 50% kinosaalis asuvatest toolidest. "Seega saalide täituvus ei ole teema, häid filme jagub ja inimestele kinos meeldib käia," sõnas ta.

Ilus suvi kutsus Eestimaad avastama

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi tõdes, et suvel puhkuste ajal liiguvad inimesed ringi ja nüüd ollakse rohkem valmis Eestit avastama. Ta tõi välja numbrid, mis näitavad, et juunis peatus siseturiste majutusasutustes 20% vähem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Tallinna majutusasutused ja toitlustuskohad on sõltuvad suuresti välisnõudlusest, mis kukkus juunis 89 protsenti võrreldes eelmise aastaga, osutas ta.

"Aga eks kindlasti ilus ilm ja pikad õhtud meelitavad inimesi välja. Ja sel suvel on rohkem Läti ja Leedu keelt kuulda Vanalinnas, lisaks Soome keelele. Põhjus selles, et teistest riikidest saabujaid on lihtsalt oluliselt vähem," sõnas ta.

Sügise osas Liivamägi prognoose teha väga ei julgenud, ta osutas vaid, et ollakse ettevaatlikud ja jälgitakse, mida naaberriigid teevad. "Ees ootab pikk madalhooaeg turismis, mis paneb proovile kogu sektori," oli ta siiski pessimistlik.

Perega armastatakse aktiivselt puhata

Portaali www.kuhuminnalastega.ee juhataja Mai Kartau sõnas, et juulis on märgatavalt kasvanud kodulehekülje vaadatavus. "Võib arvata, et paljud lastega pered puhkavad senisest aktiivsemalt Eestis ja kasutavad siinseid võimalusi," sõnas ta. Kartau märkis, et otsitakse teemaparke, loomaaedu, seiklusparke ja muid lastele huvitavaid kohti. Samuti küsitakse palju nõu, kus käia lastega söömas ja kus meelt lahutada.

Seltskonnamängude õhtujuht Gert Uuetoa kinnitas, et augustis on meelelahutuse tarbimine suures osas taastunud. Siiski polnud ta edaspidise suhtes liiga optimistlik ning märkis, et praegu tundub september tulevat suhteliselt rahulik. "Ilmselt siiski sügiseks plaane teha ei julgeta või oodatakse viimse hetkeni ning sama kehtib ilmselt ka jõulupidude osas," rääkis õhtujuht.

Avalike ürituste korraldajate liidu juhatuse liige Auris Rätsep rääkis, et juuli tõi inimesed kodudest välja meelt lahutama, kuna siis toimusid taas väliüritused ja neid on inimesed alati armastanud - ning kui juba üle pika aja välja minnakse, siis ka meelelahutusele kulutatakse. "Kui tavaliselt toimub "vabasse õhku valla pääsemine" maikuus, siis sel aastal toimus kõik kaks kuud hiljem ja selle võrra jääb ka meelelahutuse suvi lühemaks," märkis ta.

Siiski tõdes Rätsep, et ei saa numbritele tuginedes väita, et alates juulikuust toimunud kõik üritused oleksid nautinud üleküllusega publikut. "Kui näiteks Pärnu Vallikääru aasal 4. juulil väikese platsi ja programmimahuga, osaliselt vihmas toimunud ühepäevase "koroona-Grillfesti" puhul ei olnud publikuhuvi vähenemist kuidagi märgata, siis samal perioodil ja hea ilmaga suurtel kontserdiplatsidel 1000 inimese piirmäära saavutamine Eesti tippartistidega kontserdil kujunes mõnelgi pool kättesaamatuks suuruseks," sõnas ta. Rätsep osutas, et oma osa selles lisaks alati kehtivale kas liiga heale või liiga halvale ilmale on ka ürituste paikade eelistamise trendidel. Nii on endiselt popid suvised väiksemad alternatiivsed toimumiskohad, see on suurtele laululavadele tõsine väljakutse.

Koroona muutis populaarseks kodused aiapeod

Rätsep osutas, et kõik, mida on võimalik nüüd ja edaspidi harrastada personaalselt või lähikondsetega koos turvaliselt, eri- ja hädaolukordadest sõltumatult, sellesse on inimesed võimalusel ka investeerinud. "Ette pidutseda või pikalt ette meelt lahutada ei ole võimalik," tõdes ta.

Ta märkis ka, et sel aastal viibitakse sügisel ja talvel värskes õhus rohkem kui kunagi varem, see peaks olema hea trend väliürituste korraldajatele ja harrastusvarustuse müüjatele. "Järgmised paar aastat saavad olema igat liiki ürituste korraldajatele erakordselt keerulised, aga kindel on see, et inimeste vajadus "tsirkuse ja leiva" järele ei kao kuhugi," kinnitas ta.

Türi Elamuspargi juhataja Sulo Särkinen kinnitas, et ka Türi Elamuspargi näitel saab väita, et juulis oli palju siseturiste liikumas, kusjuures suurem osakaal on meie kogemusel Eestis elavatel venekeelsetel perekondadel.

Tallinna Linnateatri turundusjuht Margus Küppar märkis, et etendustegevust mängusaalides alustas Tallinna Linnateater 10. augustil ja tulenevalt teatritele kehtestatud piirangutest tohib välja müüa kuni pooled publikukohtadest. "Piletid on küll kenasti välja müüdud, aga piirangute tõttu on külastajate arv kokkuvõttes siiski tavapärasest väiksem," märkis ta. Oma tööplaane tehes on teater arvestanud, et loodetavasti kaotab valitsus nimetatud 50 protsendi täituvuse reegli alates septembrist ja siis taastuvad ka teatrite tavapärased publikumahud.

"Saan kinnitada, et publiku huvi teatrikülastuste vastu on säilinud, aga kehtestatud piirangutest tulenevalt jääb piletimüük tavapärasele mahule alla ja mingist kasvust siin selles mõttes rääkida kahjuks ei saa," sõnas ta. "Seega, inimesed võivad olla tõepoolest valmis oma kultuuritarbimist suurendama, aga tulenevalt kehtestatud piirangutest on teatrid tegelikult sunnitud kultuuritarbimist jätkuvalt piirama."