Koroonaviirus tekitas hetkeks raamatute ostubuumi

Koroonakriis ning eriolukord tekitasid raamatuturul esimestel hetkel enneolematu ostubuumi, sest valmistuti pikaks koduseks karantiinis istumiseks. Majanduskriis seevastu jahutas kirjastamise turgu ning taastumine toimub tasapisi. Jõulumüükide edukust ei julgeta veel prognoosida, kõik sõltub sellest, kas ja kui hullusti koroona uus laine meid tabab.

Kirjastuse Ilmamaa pikaajaline juht Mart Jagomägi nõustus, et esimesel kahel koroonaviiruse kuul võis täheldada raamatute müügi kasvu. Kolmandal kuul, kui piiranguid leevendati või olukorraga harjuti, langes müük tublisti ehk üle 30 protsendi. Žanrilist eelistusi ta koroonakriisi ajal siiski välja ei tuua ei osanud.

"Kuidas ja kas üldse jõulumüük tuleb, ei oska vist küll keegi ennustada. Kõik sõltub ju sel hetkel Eestis olevast nakkuskordajast. Kas sellist üritust üldse saab füüsilisel kujul läbi viia või tuleb see elektroonselt korraldada," sõnas ta.

Jagomägi prognoosis, et kui piiranguid ja nakkust sel ajal Eestis ei ole, siis tuleb jõulumüük siiski tavapärane. "Võimatu veel öelda, milline motiiv inimeste käitumises valdavaks saab – kas soov kõiki raamatuid ja jõulumüügi sooduspakkumisi ise kohapeal näha või pelgus rahvarohkuse ja viiruse ees," sõnas kogenud kirjastaja. "Viimastest raamatutest loodame Kalle Kasemaa tõlgitud Emmanuel Roidise "Naispaavst Johanna" peale."

Apollo e-poes kasvas raamatumüük kordades

Apollo Kaupluste tegevjuht Eha Pank ütles, et kuna kriisi ajal olid kauplused suletud, siis müügi tõusust kokkuvõttes rääkida ei saa. "Küll toimis hästi e-pood ja seal müügid tõesti mitmekordistusid," sõnas ta.

Kriisist väljumise kohta ütles Pank, et see on olnud neile üle ootuste edukas. "Raamatumüük on eelmise aastaga võrreldes ilusas kasvus," sõnas ta.

Pank osutas, et kriisi ajal näitas head tõusu ilukirjandus ja loomulikult ka lasteraamatud ning alati müüvad hästi kohalike autorite elulood.

Jõuluks hakkab Apollo valmistuma augustis. Milline tuleb selle aasta jõulumüük ja millised on potentsiaalsed hitid, on tema sõnutsi täna veel raske prognoosida. "Kirjastajate kõige tegusam aeg algab samuti augustist ja selle aasta hittraamat ei pruugi veel trükiski olla," kõneles Apollo juht.

E-raamatu tähelend jäi hetkeliseks

Kirjastuse Tänapäev peatoimetaja Tauno Vahter ütles Pealinnale, et märtsis ja aprillis oli raamatumüük mullusega sarnasel tasemel, kuid mais langes. Kokkuvõttes on tema sõnutsi esimese poolaastaga avaldatud 25 protsenti vähem raamatuid kui mullu esimese poole aastaga.

Tema hinnangul ei ole märgata suuremat huvi klassika vastu, ikka ostetakse pigem tõlgitud menuraamatuid, Eesti autoreid ja lasteraamatuid. "Kes ostsid enne raamatuid, ostavad ka nüüd - kes enne ei ostnud, ei osta ka nüüd," sõnas pikaajaline kirjastaja.

Sügise ja jõulumüügi kohta ei julgenud ta veel ennustusi teha. "Eks palju oleneb teadagi millistest arengutest..." viitas Vahter võimalikule koroona teisele lainele.

E-raamatute müük kasvas tema sõnul koroona ajal kordades, kuid pärast eriolukorra lõppu kukkus see tagasi endisele tasemele.

ERR vahendas, et nii USAs kui ka Suurbritannias ostsid inimesed märtsi keskel märksa rohkem lasteraamatuid, juturaamatuid ning ka pakse romaane, mida teoreetiliselt peaks olema rohkem aega kriisi ajal lugeda. Mõnedes teemades ja poekettides oli tõus sadades protsentides, kuid see kestis vaid väga lühikest aega ning järgnes kiire langus.

Kõigil turgudel on märgatavalt tõusnud e-raamatute protsentuaalne müük, eri riikides 50-400% – enim on see nii läinud seni väiksema e-raamatute turuosaga riikides. Ka Eestis tõusis e-raamatute müük märtsis sadades protsentides. Protsentide asemel absoluutnumbreid vaadates on muutus väga väike, sest müüdavad e-raamatute kogused on tühised ja juttu on pigem sellest, et kogumüügis oli 2% asemel märtsis e-raamatute müük pisut üle 3%, seni näiteks viis eksemplari müünud "keskmine" uus e-raamat võis nüüd müüa kaksteist või kolmteist eksemplari.

Sarnaselt e-raamatutele on paljudes riikides kriisiga tõusnud ka audioraamatute müük. Kuigi ka eesti lugejad kasutavad mitmeid võõrkeelseid audioraamatute keskkondi, ei ole meil veel alustatud audioraamatute laiemat pakkumist.

Lugejad kohanesid eriolukorraga kiiresti

Rahva Raamatu turundusjuht Kersti Küla nõustus, et ka Eestis tõi eriolukord kaasa suurenenud huvi raamatute lugemise kui vaba aja veetmise vormi suhtes, mis oli ja on kohaliku raamatuturu jaoks väga oluline. "Õnneks kohanesid lugejad eriolukorraga kiiresti ja suundusid kaubanduskeskustes asuvate raamatupoodide asemel oma oste veebipoodi tegema," sõnas ta.

Kategooriate lõikes liiguti samuti teiste riikidega samas trendis – lastekirjandus ja ilukirjandus on küll alati populaarsed olnud, ent eriolukord võimendas nende osakaale veelgi. "Üllatuslikult lükkas eriolukord varasemast langusest hoopis kasvu suunas liikuma kokaraamatud," märkis ta.

Küla osutas, et huvi kasvas ka kodu ja aia ning looduse kategooriatesse kuuluvate raamatute suhtes, mida võib samuti eriolukorrast tulenevate piirangutega seostada. Ta toonitas, et hoolimata kasvust jäävad kokandus, kodu ja aed ning loodus kategooriatena siiski tervikut vaadates marginaalseks.

Sügiseste jõulumüükide eel tehakse tihedat koostööd kirjastustega, kus käib hetkel jõulukingituste valmimise nimel vilgas töö. Tänavust suurimat menuraamatut on tema sõnul veel keeruline prognoosida, sest paljude juba teadaolevate ilmuvate raamatute sekka jagub igal aastal ka põnevaid üllatajaid.