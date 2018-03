Korruptsioonis süüdi jäänud Aivar Soop astus taas kohtu ette

Tartu valla endine juht Aivar Soop ei leppinud enda süüdimõistmisega korruptsioonis ja taotles neljapäeval Tartu ringkonnakohtus enda õigeksmõistmist.

Novembri alguses mõistis Tartu maakohus Soobi süüdi toimingupiirangu rikkumises ja omastamises. Nende tegude eest määras Tartu maakohus Aivar Soobile aastapikkuse tingimisi vangistuse ja 54 115 euro suuruse kahjunõude. Soop kaebas otsuse Tartu ringkonnakohtusse, soovides enda õigeksmõistmist ning kahjunõude tagasi võtmist. Neljapäeval asus Tartu ringkonnakohus Aivar Soobi apellatsiooni arutama, vahendas BNS Tartu Postimeest.

Süüdistuse kohaselt pani Aivar Soop toime toimingupiirangu rikkumise, kui otsustas eraldada Tartu vallavalitsuse eelarvest raha sihtasutusele Emajõe Jõeriik projektide elluviimiseks. Soop kuulus ise sama sihtasutuse nõukogusse. Mis puutub omastamisse, siis süüdistuses seisis, et Aivar Soop tankis kolmel korral Tartu vallavalitsuse kütusekaardiga oma isiklikku autot ning kahel korral võttis kütust ka kanistritesse. Nende tankimiste kogusumma oli 229 eurot.

Aivar Soop sõnas neljapäevasel istungil, et pole korruptsioonikuritegusid toime pannud. Ta selgitas, et tema kuulumine sihtasutuse Emajõe Jõeriik nõukokku oli paratamatus ning isiklikku kasu ta selles ametis ei saanud. Sihtasutuse lõi Tartumaa omavalitsuste liit, mille esimees oli samuti Tartu vallavanem Aivar Soop. «Sihtasutuse nõukokku minek oli kui karistussalka värbamine,» märkis Soop, kes enda sõnutsi võttis sihtasutuse nõukogu liikmena vastutuse ning püüdis ses ametis kohalike omavalitsuste elukeskkonda parandada.

Ka lisas Soop, et valla kaardiga tangitud kütust kasutas ta ametisõitude tegemiseks. «Kui kütusega tehakse ametisõite, siis pole vahet, kas see kütus tangitakse otse isiklikku autosse või esmalt kanistrisse ja sealt isiklikku autosse,» selgitas Aivar Soop ringkonnakohtu istungil oma avasõnas. «Eelmises kohtuotsuses, ega ka süüdistuses polnud tõendatud, et ma ei teinud selle kütusega ametisõitu,» jätkas Soop kohtule selgituste andmist.

Prokurör Marge Püss sõnas vastuseks, et Aivar Soop muutis oma ütlusi valla kütusekaardiga kulutatud sõitude selgitamisel. «Aivar Soop selgitas kanistrisse tankimise vajadust, et käis isikliku autoga Lätis komandeeringus ning sai Tartu Terminali tanklast kütuse soodsamalt, kui oleks saanud Lätist. Seda väidet küll õigeks pidada ei saa,» lisas prokurör.

Soop väitis uurimise ajal, et tal oli tarvis sõita vallas ringi inkognito ning seepärast kasutas ta isiklikku sõiduautot. «Aivar Soop põhjendas vallas inkognito ringi sõitmise vajadust sellega, et näha, kas vallas on kõik ikka korras. Samas on Aivar Soobil sama auto juba seitse või kaheksa aastat ning raske on uskuda, et vallakodanikud vallavanema autot ära ei tunne,» märkis prokurör.

Ka sõnas prokurör, et otsuse anda raha Tartu vallavalitsuse eelarvest sihtasutusele Emajõe Jõeriik langetas samuti ainuisikuliselt Aivar Soop. «Volikogusse see otsus hääletamisele ei jõudnud,» lisas ta.

Ainuke väide, millega nii kaitsjad kui ka prokurör ühele nõule jäid, oli Aivar Soobile esitatud kahjunõue. Nimelt nõudis Tartu maakohus talt välja 54 115 eurot, olgugi et Tartu vald ega ka prokurör kahjunõuet ei esitanud.

Tartu ringkonnakohtu kohtunik Aarne Sarjas lausus, et kohus võtab endale otsuse langetamiseks aega kaks kuud.