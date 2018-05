Kotka-Repinski: tasuta transport muutub toimima hakates populaarseks

"Usun, et toetus tasuta maakonnaliinidele tõuseb samuti, kui teenus kvaliteetselt toimima hakkab ja nähakse, et teenuse kvaliteet ei lange, vaid kasvab ning tasuta sõit annab pere rahakotile olulise kokkuhoiu," ütles Siret Kotka-Repinski.

Keskerakondlasest riigikogu liikme Siret Kotka-Repinski sõnul näitab 37-protsendine toetus maakondlikule tasuta ühistranspordile, et see on suure osa elanike seas oodatud ning paljud kartused kaovad siis, kui tasuta ühistransport kvaliteetselt toimima hakkab.

Kantar Emori uuring tõi välja, et tasuta ühistransporti pooldab ligi kolmandik inimestest. Kotka-Repinski ütles BNS-ile, et "vaatamata sellele, et avalikkuses on esitatud väga palju segadust tekitavat informatsiooni ja rohkelt kriitikatki, näitab toetus tasuta ühistranspordile selle vajalikkust".

"Olukorda saab võrrelda Tallinnaga, kus enne tasuta ühistranspordi sisseviimist oli plaanile väga tugev kriitika ja hirmutamine, et teenuse kvaliteet langeb," sõnas Kotka-Repinski. "Tänaseks on pealinlased aastaid kogenud, et teenus töötab väga hästi ja hirmujutud olid alusetud. Usun, et toetus tasuta maakonnaliinidele tõuseb samuti, kui teenus kvaliteetselt toimima hakkab ja nähakse, et teenuse kvaliteet ei lange, vaid kasvab ning tasuta sõit annab pere rahakotile olulise kokkuhoiu."

Saadik tõi välja, et fokuseeritud on eelkõige piletihinnale, kuid tegelikult on raha eraldatud ka liinide tihendamiseks üle kogu Eesti. "Valitsuse eraldatud kolme miljoni lisaeuroga saab lisada sama palju liinikilomeetreid kui on neid juurde tulnud 14 aastaga kokku," lisas Kotka-Repinski. Ta lisas, et see, kuidas liinide toimimist parandada ja raha kõige otstarbekamalt kulutada jääb kohalike transpordikeskuste korraldada. "Esimesed vajalikud sammud on bussiliikluse parandamiseks valitsus teinud ning koostöös kohalike elanikega tuleb kahtlemata parandada ka praegu töötavate liinide toimimist," rääkis Kotka-Repinski.

1. juulist 2018. aastal on eraldatud maakonnaliinidel tasuta sõidu tagamiseks 42,1 miljonit eurot, mis katab Kotka-Repinski sõnul ära nende möödunud aasta dotatsiooni ja piletitulu kogusumma. Maakondlikud bussiliinid on ainus ühistranspordiliik, mis on kättesaadav igas Eesti maakonnas ning aastas tehakse nendega kokku ligikaudu 18 miljonit reisi.

Postimehe tellitud Kantar Emori uuringu kohaselt toetab tasuta maakondliku ühistranspordi kava 37 protsenti 15–74-aastastest Eesti elanikest.