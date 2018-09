"Uues valminud komplektis on ühendatud nii jalgratas, stepper kui ka puusakiik," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Kristiine Linnaosa Valitsus paigaldas Kotka 14a maa-alale uue ronila ja multifunktsionaalne treeningkompleksi, varasemalt oli alal olemas HAGS trenažöörid.

"Uues valminud komplektis on ühendatud nii jalgratas, stepper kui ka puusakiik. Treeningkomplekside kasutamine on lihtne ning nad on loodud nii, et treeningraskuseks on trennitegija enda kehakaal. Treeningkompleks sobitub ideaalselt parki," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Virgestusala multifunktsionaalset treeningkompleksi rahastas Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, treeningkompleksi valmistas Tiptiptap OÜ. Treeningkompleksid on unikaalsed, sest neile saab lisada koguni kuni kolm erinevat treeningseadet. Nad on vähese ruuminõudlikkusega, vastupidavad, meeldiva disainiga ning ilmastikukindlad.