Siseminister Andres Anvelt rõhutas, et siseturvalisuses on kõige olulisemad selle tagajad, vahendas BNS. "Eesti julgeoleku nurgakivi on inimene ja mul on hea meel, et jõudsime valitsuses palgatõusus kokkuleppele. Kindlasti on siseturvalisuse töötajate palgatõus minu jaoks prioriteet ka järgmise aasta riigieelarve strateegia ettevalmistamisel. Eesmärk on, et päästja keskmine põhipalk tõuseks Eesti keskmisele ning politseinike põhipalk oleks 120 protsenti Eesti keskmisest palgast," sõnas Anvelt.

Patrullpolitseinike ja piirivalvurite põhipalk hakkab tulevast aastast olema vähemalt 1280 eurot, millele lisanduvad regioonitasud. Näiteks Ida-Virumaal hakkab patrullpolitseiniku reaalne sissetulek olema 1700 eurot. Päästjate keskmine põhipalk tõuseb tulevast aastast 23,6 protsenti ehk tuhande euroni. Päästjate põhipalgale lisandub keskmiselt 11 protsenti lisatasu öötöö ja pühade ajal töötamise eest.

Samuti kasvab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) töötajate palgafond, selleks eraldatakse lisaraha kokku ligi 1,9 miljonit eurot. Keskmiselt tõusevad SMIT-i töötajate palgad 20 protsenti, mis võimaldab asutusel maksta oma töötajatele infotehnoloogia valdkonnas konkurentsivõimelist palka. Häirekeskuse palgafond kasvab kaheksa protsenti, enamik sellest kulub päästekorraldajate lisatasuks öötundidel töötamise eest.

Lisaks on alates tulevast aastal plaanis anda võimalus tasuta eesti keelt õppida neile välismaalastele, kes soovivad Eesti kodakondsust taotleda. Selleks sõlmib inimene riigiga lepingu, mille alusel on tal võimalik õppida eesti keelt kuni kodakondsuse saamiseks vajaliku B1 tasemeni ning saada kokkuleppel tööandjaga ka õppepuhkust. Kodakondsuslepingute sõlmimiseks on tuleval aastal ette nähtud ligi 1,3 miljonit eurot.

Samuti on tuleval aastal plaanis rekonstrueerida Lilleküla ja Nõmme komandohooned, koostada Valga politseimaja rekonstrueerimisprojekt ning rahastada aastatel 2019.–2020. PPA ja päästeameti Sillamäe ühishoone ehitust kolme miljoni euro ulatuses.