Kratt toob augustis lavale tulevased interpreedid ja klassikatähed

Festival Kratt annab noortele muusikutele esinemisvõimaluse ansamblites ja orkestrites, õpitubades saavad meistrite käe all koosmängu harjutada nii muusikaõpilased kui harrastajad. Avakontserdi annavad 28. augustil Õpetajate Maja kroonsaalis kammeransamblid.

"Esinejate valiku teeme kammeransamblite saadetud videote järgi," rääkis festivali kammeransamblite juht, pianist Jana Peäske. "Videoid tehakse enamasti mitmes variandis ja see näitab, et noored muusikud on enda suhtes vägagi kriitilised. Mis on muidugi väga tore! Noored näevad videotega palju vaeva, püüdes jäädvustada oma parima esituse. Enese proovilepanek annab arenguvõimaluse. Festival annab võimaluse kandideerida kõigil muusikaõpilastel ja aitab uusi talente leida!"

Harjutab koosmängu

Festivali algataja ja korraldaja, pianist Siiri Siimeri sõnul ongi festivali eesmärk ärgitada noori enesekindlamalt esinema. "Selline festival, kus saab omandada kindlust ja kogemusi ning suhelda omavahel erinevate koolide omavanustega, võib olla kõige olulisem mõjutaja noorte inimeste muusikukarjääris ja laiema kultuuripildi tekkimisel," ütles Siimer. "See on aga ka ülioluline hetk kogu Eesti muusikalise kõrgtaseme hoidmisel."

Peäske sõnul on enesekindlus muusikuile üha olulisemaks muutumas, sest vastupidi varasemaile aastakümneile tuleb tavaliselt orkestrisse tööle kandideerimiseks läbi teha rahvusvaheline konkurss.

"Kui inimene tahab tulla orkestrisse tööle, tuleb tal läbida rahvusvaheline konkurss. See võib tekitada ebakindlustunde ja tihti jätavadki muusikud kandideerimata," lausus Peäske. "Tekib ebakindlus tuleviku suhtes – kuidas muusikutööga pere ülal pidada ja laenud maksta? Naljaga pooleks aga võib öelda, et väikeste palkade tõttu suurt rahvusvahelist tungi Eestisse kandideerida pole. Liiatigi on meil ka külmad ilmad!"

Algav festival aitab noortel ansamblijuhi sõnul juba varakult lavalaudadega harjuda.

"Festivalil, olgu ta siis ansamblis või orkestris, saavad noored hea koosmängutunde. Saadakse aru, mille pärast pilli klassiruumis kannatlikult harjutatud on," rääkis Peäske. "Huvi osaleda on vaatamata keerulisele ajale väga suur. Festivali õpitoad on nooremaile, kelle ettevalmistus veel kohest lavaleminekut ei eelda."

Festivalil plaan laieneda

Igas eas huvilisi ja toetajaid oodatakse festivali tasuta kontsertidele Õpetajate majja ja Niguliste kirikusse.

"Meie laiem eesmärk on väärtustada laste ja noorte huvi klassikalise muusika vastu, edendada muusikaharidust ja innustada eelkõige koosmusitseerimist," ütles Siimer, kelle sõnul plaanitakse tuleval aastal festivalile kaasata teisigi Läänemeremaid.

Tallinna Muusikakeskkooli direktor, helilooja Timo Steiner toetab festivali mõtet igati.

"Meie muusikakultuuri edasikestmine pole üldse iseenesestmõistetav asi, selle nimel peame igas valdkonnas ja kõikidel haridustasanditel pidevalt tegutsema," ütles Steiner.

Õpitubade kursused lõpetab ühiskontsert, kus esinevad soovi korral kõik osalejad.

Sümfoonilise muusika kontsert Nigulistes

- 29. augustil kell 18

Keelpilliorkestri kontsert Niguliste kirikus. Kavas Grieg, Vaughan-Williams, Pärt, Sibelius. Dirigent Jaan Ots.

- 30. augustil kell 18

Õpitubade kontsert Niguliste kirikus.