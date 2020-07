Kriis on eestlastes investeerimishuvi kasvatanud

"Need, kes seni on investeerimist kõrvalt vaadanud ja võib-olla hoogu kogunud, otsustasid kriisist põhjustatud hindade järsku odavnemist ära kasutada," märkis LHV investeerimisteenuste juht Martin Mets.

"Need, kes seni on investeerimist kõrvalt vaadanud ja võib-olla hoogu kogunud, otsustasid kriisist põhjustatud hindade järsku odavnemist ära kasutada," märkis LHV investeerimisteenuste juht Martin Mets.

Kui kevadel maailma tabanud koroonapandeemia pani inimesed oma rahaga ettevaatlikumalt ringi käima, siis üllatuslikult palju leidus ka neid, kes hakkasid homsest kaugemale mõtlema ja tegid just kriisi ajal oma esimesed sammud investeerimismaastikul.

Majanduslangus on oma olemuselt investorite jaoks üks hirmutavamaid nähtusi, mis teatud aja tagant ikka ja jälle aset leiab. Seekordne kriis saabus eriti ootamatult ning eskaleerus kiiresti, mis tähendas, et inimestel ei jäänud liiga palju aega ettevalmistumiseks ja olukorra analüüsimiseks.

Metsa sõnul tuleb olukorda arvesse võttes meeldiva üllatusena, et sedavõrd suur hulk inimesi kasutas saabunud kriisi soodsa stardipaigana.

"Käimasoleva aasta esimene pool on LHV-s tehinguaktiivsust silmas pidades rekordiline olnud – tehinguid tegevate klientide arv on võrreldes möödunud aastaga kasvanud lausa 150%. See on samaaegselt nii üllatav kui ka rõõmustav," lausus Mets, lisades, et suurt aktiivsuse kasvu on näha ka globaalsetel turgudel.

Mullu avaldatud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringust selgus, et vaid 13% Eesti elanikest kasutab investeerimisteenuseid. Millega põhjendada saabunud investeerimishuvi kasvu?

"Võime oletada, et need, kes seni on investeerimist kõrvalt vaadanud ja võib-olla hoogu kogunud, otsustasid kriisist põhjustatud hindade järsku odavnemist ära kasutada ja oma esimesed summad turule paigutada. Ajalugu on näidanud, et buy the dip ehk osta langust strateegia on töötanud, seega ei soovitud seekordsest tõusust kõrvale jääda. Nagu me nüüdseks oleme näinud, on taastumine kiire olnud ja ilmselt pole uutel investoritel põhjust kahetsemiseks," lisas Mets.

Metsa arvates on turgude aktiivsusele kaasa aidanud ka teenustasude kaotamine Balti turul. "Tasuta kauplemine Balti turul saabus investorite jaoks suurepärasel ajal ehk just siis, kui aktsiate hinnad olid oma põhjasid saavutamas. See andis kindlasti uutele investoritele turule sisenemiseks julgust juurde ning aitab lisatasuta tehinguid paremini ajas hajutada."