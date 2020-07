"Võimalikult odavalt, läbimõtlemata ja iga hinna eest midagi reklaamides peaks siiski mõtlema, mida selline tegevus brändile pikas perspektiivis kaasa toob, sest mainet kujundatakse aastaid," ütles Tanki tegevjuht Kari kommenteerides suvaliste suunamudijate kasutamist brändi turundamisel. "Muutused toimusid reklaamikanalite valikus - suurenes digikanalite kasutamine, mis oli tingitud faktist, et eriolukorra ajal oli inimestel rohkem aega "rippuda" digikanalites," märkis Arsenal turundusbüroo juht Heiki Kurm.

Tank Creative Agency tegevjuht Marge Kari sõnul on hetkel suuri muutusi veel vara täheldada - teine poolaasta näitab, kuidas ettevõtted oma turundustegevuse täpselt ellu viivad. "Need sektorid, mis ei saanud kriisis palju mõjutada, teevad reklaami edasi, ehkki väiksemas mahus ning pigem väga taktikalisi müügikampaaniaid," märkis ta.

Kari ütles, et kriisi ajal pakuti ja reklaamiti rohkem selliseid tooteid, mida inimesed kodus istudes vajasid: arvutid, andmeside, kodu- ja aiaga seotud kaubad. Hetkel on üldpilt tema sõnutsi sarnane iga-aastase suvise puhkuse perioodiga: pildil on ilmast sõltuvad tooted, jäätis, õlu, grilltooted jms.

"Kuna reisimine välisriikidesse on piiratud, siis sel aastal on rohkem näha, kus Eesti erinevad piirkonnad ja linnad on panustanud reklaamitegevusse ning korraldavad kampaaniad kutsudes inimesi Eestimaad avastama," ütles reklaamiagentuuri tegevjuht.

Kari rõhutas, et ei saa kindlalt väita, kas mõjutused on kriisi tagajärg, aga üht-teist ebaprofessionaalset on tema sõnul pigem digimeedias märgata olnud küll. "Võimalikult odavalt, läbimõtlemata ja iga hinna eest midagi reklaamides peaks siiski mõtlema, mida selline tegevus brändile pikas perspektiivis kaasa toob, sest mainet kujundatakse aastaid," ütles Tanki tegevjuht Kari. Ta tõi ka halva näite.

Kari tunnistas, et talle tunnetuslikult paistab küll, et suunamudijate kasutamise trend on olnud alates kriisist kasvav ja me hakkame üha enam seisma silmitsi kaheldava kvaliteedi ja professionaalsusega. Lahendusena nägi ta seda, et brändiomanikud teevad suunamudijatega paremaid kokkuleppeid.

Sotsiaalmeedia ettevõtja: kriis kiirendas digipööret

7Blaze sotsiaalmeedia agentuuri looja Jaan Kruusma sõnutsi oli kriisi ajal tunda, kuidas suuremad ettevõtted kulusid kokku tõmbavad – selle all kannatasid nii reklaamide edasimüüjad kui ka halvemal juhul töötajad.

"Need aga, kellel nahk endal mängus ehk ettevõtte omanikud tegutsesid edasi - turundati targemalt, otsuseid tehti kiirelt ja võeti aega ka õppimiseks," sõnas ta. Kruusma osutas, et just sotsiaalmeedia sai head sisu juurde, sest võistlus inimeste tähelepanu järele kasvas ning mitmed ettevõtted tulid välja online-müügivõimalustega.

"Tehnofiilina oli minu arust kriis väga edukas kiirendi ettevõtete kaasajastamiseks ja tööprotsesside korrastamiseks. Soovin jõudu kõikidele digitaliseerimise protsessi läbiviimiseks," ütles sotsiaalmeedia agentuuri juht.

Trendikaimaks reklaamilauseks kujunes "kontaktivaba ost"

Arsenal turundusbüroo juht Heiki Kurmi sõnul on kliendid suures osas alles jäänud — need kes tellisid reklaame varem, tellivad ka nüüd. "Muutused toimusid reklaamikanalite valikus - suurenes digikanalite kasutamine, mis oli tingitud faktist, et eriolukorra ajal oli inimestel rohkem aega "rippuda" digikanalites," märkis Kurm. Mõistetava trendina tõi ta välja, et pandeemia ajal reklaamitakse vähem luksuskaupu, seevastu kevadperioodil suurenes tervisetoodete reklaam: kätepuhastus ja kaitsemaskid.

Ta osutas ka, et ka reklaamide sõnumites toimus muudatus: näiteks Soomes panustas kohalik Lidl oma telereklaamides toidukaupade asemel rohkem riietele ja aiakaupadele — põhjuseks oli ostukeskuste ja riidekaupluste sulgemine ning sundpuhkusel olevad inimesed veetsid rohkem aega kodus ning kasvatasid taimi ja kujundasid aeda.

"Kui vaatame toodud Soome Lidl’i näidet, siis "jah", pilt ja sõnumid olid ajendatud hetkeolukorrast ja reklaamiti rohkem neid kaupu ja teenuseid, mida eriolukord dikteeris. Eestis täheldasime reklaamides suurt hüppelist "toome-koju-kätte-sõnumite" kasvu. Ka kõlasid mitmel puhul erinevate reklaamiklientide sõnumites kinnitused "turvaline ja kontaktivaba ost"," sõnas reklaamibüroo juht.

Suure reklaamlipu asemel tellitakse pisike etikett

PromoStar tegevjuht Mart Kaseväli osutas, et kuivõrd nende pakutavas valikus on pea kõik reklaamtooted, oli koroonaviiruse tulekul kohe märgata teatud tootegruppide kukkumist: reklaamtelgid, lipud, täispuhutavad reklaamid jms. "Need kõik on seotud erinevate üritustega – näiteks laadad, messid, kontserdid ja spordivõistlused. Samas kasvas hüppeliselt pisikeste etiketikleebiste, põrandakleebiste ja näiteks ka pakketeibi müük," ütles Kaseväli.

Ta selgitas, et need tooted on kõik seotud e-kaubanduse aktiveerumisega, sest väikesed e-poed soovivad oma tooteid pakendada ja tähistada ettevõtte sümboolikaga.

Koroonakriis naelutas inimesed ekraani taha

Milos Reklaam tegevjuht Brit Mesipuu vastas küsimusele, kuidas koroonakriis on reklaamiturgu mõjutanud, et näeb jätkuvat kasvu sotsiaalmeedias reklaamimisel. "Sotsiaalmeedias saab reklaami täpselt sihtida, seetõttu ei tulegi enam jutuks, kas panna reklaam Facebooki või Delfisse. Reklaami tegemine kasvõi ka ainult 1 euro päevas teeb selle kanali kättesaadavaks ka väikestele firmadele, " selgitas ta.

Mesipuu jätkas, et kuna koroonakriisi ajal olid inimesed kodus ning lugesid pidevalt uudiseid haigestumistest ja kõigest viirusega seonduvast, oli küsimus, kuidas infomürast oma sõnumiga läbi murda. Ta osutas, et ei hakka oma hallatavaid ettevõtteid läbi koroona turundama. Mitmedki ettevõtted katsusid oma teenuseid ja tooteid haakida just sellesse teemasse. Eriti halva näitena tõi ta reklaami, kus rehvifirma pakkus positiivse koroonatesti saanud inimestele tasuta rehvivahetust. "See on mage, et igal kombel ennast püütakse seostada koroonaga," ütles ta.

Teise muutusena tõi ta välja, et keeruliseks läks postituste kellaajaline sihtimine sotsiaalmeedias. Mesipuu selgitas, et kui varasemalt teadsid, et kontoriinimeste "püüdmiseks" on head ajad keset tööpäeva, siis koroona ajal, mil paljud tegid tööd kodukontorist, läks sihtimine keerulisemaks. Inimesed veetsid ka tööpäeval rohkem aega niisama sotsiaalmeedias, seega sellist magusat hetke, mida enne statistikast välja võis lugeda, ei olnud.

Koroonaaeg ergutas ka paljusid ettevõtteid mõtlema, kuidas oma tooteid online ja kontaktivabalt müüa. Need firmad, kellel ei olnud piisavalt ressurssi, seadsid üles kasvõi Facebookis veebipoe. Kindlasti kasvas ka müügisõnumite hulk seinapostitustena. Samuti rõhutati, kuidas üks või teine toode on kasulik just eriolukorra ajal. Just selles võtmes, et kuidas see tarbijale kasulik oleks.