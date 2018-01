Strateegilise kommunikatsiooni ehk stratkomi tagamise eelarve riigikantseleis kasvab tänavu hüppeliselt: varasemalt 60 000 eurolt 800 000 eurole aastas ehk 13,3 korda. Praeguse kahe kõrval võetakse Stenbocki majja ametisse kaheksa uut strateegilise kommunikatsiooni eksperti, kel igaühel oma ülesanded. Eesti peab välja kujundama võime monitoorida, vastusõnumeid edastada ja kriise senisest tõhusamalt lahendada.

Samal tasemel püsib see vähemalt järgmised neli aastat.

Praeguse kahe kõrval võetakse Stenbocki majja ametisse kaheksa uut strateegilise kommunikatsiooni eksperti, kel igaühel oma ülesanded. Eesti peab välja kujundama võime monitoorida, vastusõnumeid edastada ja kriise senisest tõhusamalt lahendada. 2021. aastani kulub selleks kokku 3,26 miljonit eurot ja tulemuseks peab olema toimiv süsteem, mis ei põhineks enam ühel isikul.

Kogu teema on arusaadavatel põhjustel tundlik ja sisaldab detaile, mida leheveergudel kunagi avaldada ei saa. Valitsuse kommunikatsioonibüroos asja juhtiv Martin Jaško ütleb, et kui varem on riigi stratkomile püütud külge pookida riigipropaganda kuvandit, siis tegelikult keerleb kogu tegevus üksnes Eesti julgeoleku ümber.

"Täna on meie strateegiline kommunikatsioon väga paljuski reageeriv. Kui on mingi Eestit kahjustav sõnum, siis heal juhul jõuame selle õigel ajal tuvastada, eriti mis puudutab rahvusvahelist ruumi," räägib Jaško. "Väga hea koostöö, planeerimise ja eelhoiatuse olemasolul usun, et tulevikus on võimalik mingeid asju ka ennetavalt ära hoida."

See ongi kogu plaani tegelik iva: lumepallid tuleb seisma panna enne, kui need laviiniks paisuvad. Selleks vajab riigikantselei palju selliseid võimeid, mida seni pole.

Näiteks on üks uue meeskonna ülesandeid saada tunduvalt parem pilt välisriikide meediakanalite ja sotsiaalmeedia inforuumist, kus Eesti kohta midagi räägitakse. Analüütikutel peab tekkima võime eristada tähtsat tähtsusetust ning näha mustreid: näiteks, milline jõud ja mis agendaga Eesti vastu niite tõmbab. Lisaks on vaja saada kontaktvõrgustik Eestist huvituvatest välisajakirjanikest ja mõttekodade esindajatest.

Kolmas Stenbocki meeskonna oluline ülesanne on panna kokku nende strateegilise kommunikatsiooni ekspertide ring, keda Eesti riik rahulikul ajal välja õpetab ning kriisi ajal piltlikult öeldes mobiliseerib.

Eesti pole strateegilise kommunikatsiooni võime kasvatajana mingi üksiküritaja. Samasugune meeskond on 2014. aastast olemas näiteks soomlastel. Euroopa Liidus tegutseb kolm sellist strateegilise kommunikatsiooni rakkerühma, millest üks on suunatud Venemaale, teine Lääne-Balkanile ja kolmas araabia maadele.