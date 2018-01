KRISTA: Lisaraha eest saab kasvõi reisile minna

"Kui mina saaksin igakuiselt raha juude, ma paneksin selle kõrvale ja läheksin reisile, et silmaringi avardada," ütles Krista.

"See, et inimestele jääb nüüd rohkem raha kätte, on hea, sest et selle saab kõrvale panna. Lisaraha saab näiteks reisile panustada, võimalusi on palju. Mina arvan, et tulumaksuvaba miinimumi tõus 500 eurole tuleb kasuks. Kui mina saaksin igakuiselt raha juude, ma paneksin selle kõrvale ja läheksin reisile, et silmaringi avardada," sõnas Krista.



Pikemalt vaata videost.